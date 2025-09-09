台灣捐米獲山口縣知事表揚、日媒報導 訪團團長涂醒哲喊話來台旅遊

山口縣政府協助台灣訪團舉行會後記者會，多家日本媒體前來採訪。圖為印太戰略智庫執行長矢板明夫（左）、前衛生署長涂醒哲（中）、台日產經友好促進會會長葉建揚（右）。（記者吳哲宇攝）

2025/09/09 17:11

〔記者吳哲宇／日本報導〕日本缺米且米價上漲，致日本中小學午餐大幅減少稻米用量，對此印太戰略智庫執行長矢板明夫等人捐贈20噸「台南十一號」稻米給日本山口縣、石川縣的中小學。其中山口縣知事、議長昨日下午於山口縣政府舉行表揚暨頒發感謝狀儀式。台灣訪團並於典禮後在縣廳舉行記者會、獲日本每日新聞、中國新聞及TYS等日本中國地區電視台報導，前衛生署署長、訪團團長涂醒哲並向日本民眾鼓勵喊話多來台灣旅遊。

矢板明夫近日組團、由涂醒哲擔任團長的台灣訪團，近日前往日本山口、石川縣捐贈20噸「台南十一號」稻米給當地中小學，山口縣知事村岡嗣政及議長柳居俊學，昨日於山口縣廳舉行白米捐贈、表揚暨頒發感謝狀儀式。

請繼續往下閱讀...

涂醒哲表示，新冠疫情期間，台灣捐贈日本數百萬枚口罩，日本也在台灣最需要的時候，捐贈百萬劑疫苗給台灣，可以說台日關係的互動就是善的循環。雖然這次捐贈稻米跟疫苗相比微不足道，但台灣稻米是引進日本品種並改良，日本人應該也會覺得好吃。希望能藉由這次贈米，能讓台灣與日本、山口縣的友誼成長。

村岡嗣政除了肯定涂醒哲「善的循環」的台日關係，也回應了「台南十一號」稻米與山口、石川縣的淵源，指出石川縣出身的八田與一技師，在嘉南地區建設水利設施，也因此台南才能產出這麼優秀的稻米。

另外，此次捐米活動，日本每日、山口及中國新聞，以及TYS、KRY和YAB等全國、地方性媒體、電視台皆來採訪報導，日本中國地區電視台將於今晚播出此次捐米活動。

其中，日媒詢問希望藉此次捐米，讓台日關係達成何種成效。對此涂醒哲表示，這次只是在日本缺少稻米時表達我們微薄的心意。但未來台日也會產生包括國防、地方、安全等領域議題產生，他希望未來有更多這種「善的循環」，讓台日人民更加幸福、亞太地區更加安全。涂醒哲並於會中向日本民眾喊話表示，日本是台灣人最喜歡旅遊的國家，台灣旅日遊客一年達600萬人次，但日本旅台只有120萬，歡迎日本國民多前來台灣旅遊。

山口縣政府協助台灣訪團舉行會後記者會，多家日本媒體前來採訪。（記者吳哲宇攝）

山口縣知事村岡嗣政（右二）及議長柳居俊學（右一）頒發感謝狀。（記者吳哲宇攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法