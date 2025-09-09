挑釁升級！中共殲轟7逼近我醫療專機 陸委會批漠視人命

安捷航空承攬金門空中緊急醫療後送服務，保障離島急重症居民的照護權益。（安捷航空提供）

2025/09/09 17:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國對台灰色地帶侵擾不斷，中共解放軍日前以殲轟-7、殲-10戰機，以無預警的方式直接逼近執行金門後送的安捷航空醫療專機，挑釁我國家安全；陸委會今日表達強烈譴責，並要求中共停止這種嚴重影響人道救援、危及飛航安全的不理性行徑。

數月之前，在海峽中線以西的金門附近空域，一架安捷航空的醫療後送專機，遭到中共軍機直接逼近到目視距離位置。有退役飛官指出，中共派遣軍機在中線以西空域逼近醫療專機，明顯是運用台灣海峽空域的執法權，來測試我國空軍的反應，做為挑釁我國家安全的一種手段。

要求中共停止影響人道救援、危及飛安的行徑

對此，陸委會表示，針對中共軍機在金門附近空域無預警近逼我醫療專機，該會表達強烈譴責，並要求中共停止這種嚴重影響人道救援、危及飛航安全的不理性行徑。

陸委會指出，由於離島醫療資源有限，為完善緊急救護品質，中央與地方合作推動空中轉診後送機制，以爭取黃金救援時間、提升傷病患存活率。以金門縣為例，自2018年至2024年共執行緊急醫療後送594件，平均每年約85件，每月約7.1件；醫療轉診航行時間由過去3.5小時縮短至1.4小時，對維護金門鄉親的健康生命安全具有重要意義。

陸委會強調，中共對台武力威脅與日俱增，頻繁在台海周邊海、空域進行軍事威嚇及灰色地帶侵擾，甚至連我醫療專機都不放過，這不僅是對人命的漠視，更是對普世價值的公然挑戰。

陸委會今天表示，針對中共軍機在金門附近空域無預警近逼我醫療專機，該會表達強烈譴責。（資料照）

