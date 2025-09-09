為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日本參議員石平遭中共制裁 吳釗燮笑回：歡迎加入「被制裁俱樂部」

    國安會秘書長吳釗燮（左）力挺遭中國制裁的日本參議員石平。（本報合成，資料照、擷取自@liyonyon/X）

    2025/09/09 17:06

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部昨（8日）宣布對日本參議員石平祭出制裁，內容包括禁止他與家人入境中國，並凍結其在中國境內的財產。消息曝光後，石平回應稱這是「榮幸」。對此，同樣被中國制裁的國安會秘書長吳釗燮也以日文回應，歡迎石平加入「被中國制裁俱樂部」。

    日本參議員石平昨日在「X」發文表示，自己從《產經新聞》記者得知中國對他進行制裁的消息時相當驚訝，強調他在中國連一毛錢的財產都沒有，也完全沒打算前往中國。他直言，中國宣稱凍結財產、不發簽證，根本就是鬧劇，但能成為他們的制裁反而是一種榮幸，「這根本等同於中國政府親自頒給我的一枚勳章！」

    吳釗燮今（9日）同在X平台轉發該文並以日文回應稱，中國政府若對你發怒，正說明你做對了事；若遭中國政府制裁，正是表現優異的證明。」他還笑言，自己也是「被制裁俱樂部」的其中一員，並歡迎石平的加入。

