日本參議員石平遭中共制裁 吳釗燮笑回：歡迎加入「被制裁俱樂部」
國安會秘書長吳釗燮（左）力挺遭中國制裁的日本參議員石平。（本報合成，資料照、擷取自@liyonyon/X）
〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部昨（8日）宣布對日本參議員石平祭出制裁，內容包括禁止他與家人入境中國，並凍結其在中國境內的財產。消息曝光後，石平回應稱這是「榮幸」。對此，同樣被中國制裁的國安會秘書長吳釗燮也以日文回應，歡迎石平加入「被中國制裁俱樂部」。
日本參議員石平昨日在「X」發文表示，自己從《產經新聞》記者得知中國對他進行制裁的消息時相當驚訝，強調他在中國連一毛錢的財產都沒有，也完全沒打算前往中國。他直言，中國宣稱凍結財產、不發簽證，根本就是鬧劇，但能成為他們的制裁反而是一種榮幸，「這根本等同於中國政府親自頒給我的一枚勳章！」
吳釗燮今（9日）同在X平台轉發該文並以日文回應稱，中國政府若對你發怒，正說明你做對了事；若遭中國政府制裁，正是表現優異的證明。」他還笑言，自己也是「被制裁俱樂部」的其中一員，並歡迎石平的加入。
私は常々、「中国政府が怒ることがあれば、それはあなたが正しいことをしたからだ。中国政府から制裁を受けることがあれば、それはあなたがとても良くやっている証拠だ」と言っています。— Joseph Wu （@josephwutw） September 9, 2025
「被制裁者クラブ」へようこそ！私もメンバーの一員です。
????????❤️????????#台日友好 https://t.co/BSV7EiXKAM
