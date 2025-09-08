三中案12/31宣判 馬英九辯「無罪」 檢建請從重量刑

高院審理三中案今開辯論庭，被告馬英九出庭。（記者楊國文攝）

2025/09/08 18:59

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九等人，被訴在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，涉違反證券交易法特別背信罪，造成國民黨72億多元損害。北院4年前判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清3人均無罪，檢方上訴。高等法院今安排馬3人進行結辯，馬英九稱從政近40年均廉潔自持，請求仍判他無罪，張、汪也做無罪答辯；但高檢署批評一審判決違誤，且馬3人犯後態度不佳，建請均從重量刑。此案定12月31日上午10時宣判。

三中案纏訟至今已7年，高等法院自2022年5月起已審理3年多時間，馬英九和張、汪均辯稱無罪。高院本月5日由高檢署先進行結辯，重砲批評一審判決荒謬，建請高院改判馬等3人有罪。

請繼續往下閱讀...

高院今日上午9時30分起進行馬英九等3名被告進行辯論，汪海清主張，當時，他任職中投總經理一職在整個國民黨算來的職位雖然很低，但「我不是一個Yes man」（意指不是唯唯諾諾的人），他沒有取得任何好處或利益，也未涉及淘空不法，不解檢方為何指控他觸犯證券交易法的特別背信罪，質疑檢方辦案有立場，「難道我和你們有仇嗎？」，請求高院仍判他無罪。

高院下午先由張哲琛和律師做結辯稱，當時中視經營嚴重虧損，每天交易量很低，以每股6.5元價格出售應算是合理價格，至於中影股權交易是由中投人員進行專業判斷，並經過李永然律師確認合法，未損害中投公司利益，並無違法之處。

最後一棒由馬英九答辯，馬稱，從政40年以來，從擔任法務部長3年起、歷任台北市長2任共8年、總統2任8年等期間，一向奉公守法，廉潔自持，從未貪贓枉法，擔任國民黨主席期間，雖遭民進黨打壓，仍然盡忠職守，問心無愧，並非違法，請求高院仍判他無罪。

馬英九辯護律師指稱，華夏公司交易部分，馬英九並未指定買家，中視股權交易方面，檢方依據會議錄音，就去推測馬英九犯罪，並非事實，如始終反對不法或給不當差價，例如馬指示「如果交易破局比不破局好，那就破局吧」，可見馬未違法。

高檢署指稱，當時中視每股每股應值10元，但馬等人將中視以每股6.5元賤售，舊中央黨部大樓以23億元出售給張榮發基金會，比市價低數價元，「不是賤賣，什麼是賤賣？」，連張榮發基金會尾款還有1億元未付，國民黨仍未追討，另外馬等人似乎預知賤售可能帶來訴訟，還編列6千萬元做為訴訟費用，馬英九稱不清楚很多相關交易內情，並非事實，馬等3人犯後態度不佳，建請高院從量刑。

備受矚目的三中案，屢遭質疑有賤賣黨產情事，台北地檢署依據國民黨會議資料、談判對話錄音檔等證據，認定時任黨主席的馬英九和張哲琛、汪海清以非常規交易等手法，在中視、中影、中廣、舊中央黨部大樓等交易案，造成中投72億9174萬元損害，依證交法的特別背信、非常規交易、刑法背信等罪將馬英九等3人起訴。

但台北地院審理認定，馬不是中投、光華公司的董事或經理人，不符證交法特別背信與非常規交易罪的身分要件，張、汪雖符合身分，但認定無犯意與犯行，將馬3人均判無罪。

檢方列出9大理由，包括北院對本案直接證據歷次會議紀錄及內部話錄音檔的證據評價、取捨標準不一，採證法自相矛盾等，上訴高等法院。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法