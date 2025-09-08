役男徵兵體位檢查曝光：近14％免役 7成要入營當兵

根據行政院最新統計，95年次徵兵檢查人數總計7萬3195人，體位判定結果常備役5萬630人、替代役體位7796人，免役體位1萬149人。（資料照）

2025/09/08 06:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕藝人王大陸因閃兵遭起訴，讓各界關注役男的免役體位判定。根據行政院最新統計，95年次徵兵檢查人數總計7萬3195人，體位判定結果常備役5萬630人、替代役體位7796人，免役體位1萬149人，換句話說，有13.9％不用當兵，69.2％要服常備役入營做軍事訓練，另有10.7％為替代役。而今年計徵集95年次常備兵役軍事訓練入營為1萬9661人。

台灣的義務役已於2024年1月1日起恢復為一年制，適用於民國94年（2005年）1月1日以後出生的役男。根據行政院9月送交立法院的施政報告指出，為落實役男徵兵處理，完成95年次徵兵及齡男子線上兵籍調查10萬3614人。

行政院指出，本期役男徵兵檢查人數總計7萬3195人，體位判定結果常備役5萬630人、替代役體位7796人，免役體位1萬149人；本期計徵集常備兵役軍事訓練入營1萬9661人、常備兵2406人、補充兵2839人及替代役5277人。

行政院說，為強化義務役單兵戰鬥職能，自2025年起，8週入伍訓練增加手、機槍實彈射擊，與無人機、反裝甲火箭及人攜式刺針飛彈基礎操作課程，奠定駐地訓練基礎，結合部隊編制專長取得合格簽證；續依計畫施以專精、基地及聯合演訓等完整訓練，提升部隊整體戰力。

另為廣儲後備部隊所需專長人力，4個月常備兵役軍事訓練役男，8 週入伍訓練取得步槍兵第一專長，接續8週部隊訓練依後備動員專長缺員需求，送訓兵監或採部隊自訓方式取得第二專長，退伍後納入後備動員選充，提升動員專長編管能量。

此外，為強化替代役役男災防應變勤務執勤量能，持續精進替代役役男防救災訓練，新增防災士培訓、假訊息辨識及防救災演練等課程。今年進行基礎訓練並取得初級緊急救護員、志願服務及防災士3項證照之役男計5277人、專業訓練受訓役男計3924人、接受在職訓練計6036人次；另本期辦理備役役男4大召集演訓，計召訓6005人。

