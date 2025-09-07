才因造謠遭呂捷提告搬老父求情！小草又嘴癢罵人 被呂捷抓包急刪文！

補教名師呂捷。（資料照，華視提供）

2025/09/07 22:18

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日一名台大藥學系張姓學生因不滿網友發表的政治言論，私訊對方進行人身攻擊，被辱罵的網友事後寄信向校方反映，系上導師得知後回信求原諒，整件事曝光後引發輿論熱議，張生嚇得一改先前態度向當事網友道歉。沒想到這起事件還意外扯出「案外案」，另一名曾被補教名師呂捷提告、搬出老父親哀求原諒的小草也跳出來攻擊當事網友的身材，結果恰巧被眼尖的呂捷抓包，詢問是不是當初被他告的那個人，小草趕緊刪除留言，但早就被呂捷截圖下來，讓不少鄉民看了直呼傻眼。

最近一名女網友在Threads上PO文表示，她因為政治立場不同遭小草私訊痛罵「收了綠共錢的畜牲網軍」、「人醜心更醜」、「醜人多作怪」，點進該名小草的社群，得知對方是台大藥學系的張姓學生，於是寄信向校方反映此事，其導師得知此事後回信替張生求情。這件事曝光後炎上，隨著輿論延燒，張生馬上刪除社群自介，再次私訊原PO道歉，「很不好意思，我的文字傷害到您了，我在這邊給您致上最高誠意的道歉。我不應該用這種攻擊字眼的文字，非常的對不起。」

請繼續往下閱讀...

不料，這起事件還有插曲，原PO控訴自己被藍白粉攻擊時，另外一名小草留言酸原PO「蛤！胖虎說自己被霸凌？」。令人意外的是，這名小草竟然在今年6月18日曾因造謠抹黑遭呂捷提告，呂捷當時在臉書發文分享，該名小草出庭時帶著他年邁的父親，雙方一見面，老人家焦急上前替兒子道歉，讓呂捷看了內心一陣酸楚；他問小草「兄弟，我們無冤無仇，頂多就是政治立場不一樣，怎麼把話講得這麼難聽？為什麼要造謠？」，對方答不上來，尷尬擠出「我沒有惡意」。

呂捷事後沒有繼續追究，只要求對方在臉書公開道歉，貼文發出後他會截圖存證，之後對方就可以刪掉。呂捷表示，他選擇這樣做，是因為該名小草有小孩，「我不希望你的孩子，將來在網路上，看到你曾經做過這件事情。我接受你的道歉，不代表我贏了，而是我選擇翻篇了，讓這件事變成一個提醒，『鍵盤，不該是武器，應該是橋樑』。論自由不是免責的免死金牌，網路也不是法外之地。不是每一則留言都會付出代價，但每一個人都要為自己的行為買單。」

結果才過3個月，該名小草又在網上攻擊政治立場不同的人，且恰巧被呂捷「海巡」時抓到，呂捷眼尖認出後，留言詢問「是不是程先生？」，小草嚇得馬上刪掉留言，但早就被呂捷截圖下來。呂捷隨後在女網友的貼文底下分享截圖，「剛剛有一位Michael Wang來鬧版的，他應該就是被我告的工程師，在我留言問是不是程先生之後……他刪文了」

這段插曲讓不少鄉民直呼傻眼，「牛牽到北京還是牛，草假道歉和解後還是草」、「小草真的是種天性」、「原來是他啊」、「惡人就是這樣被寵出來的，他們被教會不需為自己的行為負責」、「草真的是個人格特質且無法教化」、「沒惡意卻會講壞話？嘴很賤的意思？」、「江山易改本性難移」、「網路變成他們逞兇鬥嘴的場所，現實卻唯唯諾諾」。

加拿大約克大學副教授沈榮欽今天（7日）在臉書分享此事，慨歎「當所有的網友都希望讓小草學習網路並非法外之地的教訓時，小草已經努力地用本身的實踐說明，教化是不可能的。」

曾被呂捷提告的網友又在網上辱罵他人，恰巧又被呂捷抓到。（圖翻攝自Threads）

