姚嘉文：決定戰後台灣地位是「舊金山和約」 非「開羅宣言」

總統府資政姚嘉文今天出席台灣國家聯盟「從舊金山和約看台灣自決之路」論壇，並發表專題演說。（記者叢昌瑾攝）

2025/09/06 14:30

〔記者方瑋立／台北報導〕總統府資政姚嘉文今（6）日演說時強調，台灣主權定位必須回歸國際法根據，不能再被「台灣光復」與「開羅宣言」混淆。他指出，真正決定戰後台灣地位的，是1951年簽訂的「舊金山和約」，而非沒有法律效力的「開羅宣言」。

姚嘉文今天出席台灣國家聯盟「從舊金山和約看台灣自決之路」論壇，並發表專題演說。他說，「舊金山和約」共有49國簽署，日本正式放棄台灣、澎湖的一切權利與要求，但未交給任何國家，顯示台灣已取得主權。

請繼續往下閱讀...

他批評馬政府時期曾把「開羅宣言」當成條約引用，屬於「內行人講外行話」，因為宣言僅是戰爭過程的政治主張，不具國際法效力。反觀國史館的見解認為，「開羅宣言」只是「逗點」而非「句點」，更能反映史實。

姚嘉文並指出，中華民國在中國大陸早已滅亡，蔣介石也曾於1950年親自承認「中華民國去年大陸淪陷時就已經滅亡」，今日在台灣的「中華民國」與過去南京或重慶的政權領土不同，也並非同一國家，名稱反而成為國際辨識的困擾。他強調，依據「蒙特維多公約」，台灣具備領土、人民、政府與主權4大要件，完全符合國家資格。

姚嘉文回顧韓戰爆發後，美國總統杜魯門宣布台灣地位須待和平解決或交由聯合國決定。換言之，「台灣地位未定」僅存在1950年至1951年之間，隨著和約簽訂，日本已放棄主權，台灣的地位自此確立。他駁斥所謂「光復」說，強調中華民國軍隊只是代表同盟國接受日本投降，並非主權移轉。

他強調，台灣雖然是處於「不正常」狀態的國家，但仍然是一個國家。憲法不合時宜，必須推動制憲運動；國號不符合現況，應推動正名；國際地位遭壓縮，必須持續入聯。雖然不正常，但不能否認台灣的國家存在，這正是「舊金山和約」留下的核心意義。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法