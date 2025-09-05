重金交保最快今返家！柯文哲可望不用睡馬桶旁、應曉薇不必抓蟑螂了

台北地院審理京華城容積等弊案，合議庭今裁定前台北市長柯文哲7000萬元交保。（資料照）

2025/09/05 13:50

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，合議庭今裁定前台北市長柯文哲7000萬元、台北市議員應曉薇3000萬元交保，限制住居與出境、出海8個月，並施以電子腳環、個案手機雙重科技監控，交保金金額與去年12月29日的交保金額相同，柯、應今天可望得以回家，柯不用再睡在看守所馬桶旁，應曉薇也不用再抓蟑螂放生了。

裁定指出，柯文哲以自己名義提出7000萬元保證金，應曉薇以自己名義提出3000萬元保證金後，均准予停止羈押，限制住居於居所地，並限制出境、出海8個月，配戴電子腳環科技設備監控，且不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

柯、應2人今下午可望籌齊保證金辦保，北院確認保金到位後，將派專車前往台北看守所提訊2人，並通知廠商至候審室安裝電子腳環，預料2人今晚即可重獲自由。

柯文哲於去年9月5日被裁定收押，今天正好滿一週年，應曉薇則是更早，去年8月31日被羈押禁見。

去年12月26日北檢偵結起訴京華城等案，移審北院，合議庭27日裁定柯文哲3000萬交保、應曉薇1500萬、沈慶京4000萬元、李文宗1000萬交保；檢方抗告，高院撤銷發回。

12月29日北院重開庭，裁定柯文哲7000萬元、應曉薇3000萬元、沈慶京1億元、李文宗2000萬元交保。北檢再次抗告成功，北院今年1月2日第3度開庭之後，裁定4人皆羈押禁見，4人短暫獲交保6天，又重回看守所。

北院7月21日裁定沈慶京1億8000萬元、李文宗2000萬元交保，李7月23日辦保完畢獲釋，沈也於7月25日晚間完成交保；至此，在押被告僅剩柯文哲、應曉薇，如今2人也獲裁定交保。

