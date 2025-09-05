中國九三閱兵前夕 外媒揭台美國安官員上週阿拉斯加密會

《金融時報》和《路透社》等外媒先後報導美國國防部印太事務官羅耶爾與甫轉任國安會諮詢委員的徐斯儉（見圖）上週於阿拉斯加舉行秘密會談。（法新社資料照）

2025/09/05 10:05

〔記者蘇永耀／台北報導〕《金融時報》和《路透社》等外媒先後報導美國國防部印太事務官羅耶爾與甫轉任國安會諮詢委員的徐斯儉上週於阿拉斯加舉行秘密會談。這場會面就在中國舉行九三大閱兵前幾天；對此總統府與國安會尚未回應。

據指出，我國防部長顧立雄今年6月原定親自率團前往華府與美國國防部次長柯伯吉進行會談，但因美方考量與中國互動，包括評估可能影響「川習會」而臨時取消。相關會談則改在上週於安克拉治舉行，並由徐斯儉代表出席。

《金融時報》引述數名知情人士報導說，就在中國舉行九三大閱兵前數日，美國國防部負責印太事務的最高層級官員羅耶爾上週在阿拉斯加安克拉治與時任台灣國安會副秘書長徐斯儉會面，總統府本週發布徐轉任國安會諮詢委員，而徐斯儉也被外界視為內定駐美代表。

台美國防官員上週進行會談，外界認為與台灣方面已準備向立法院提交軍購特別預算案有關，行政院上月已向立法院提出明年度國防預算達台幣9495億元。

《金融時報》並分析，美中持續推動談判以便結束貿易戰之際，美台阿拉斯加會談的消息引發外界關注，川普在追求與習近平舉行峰會的同時，究竟願意在多大程度上支持台灣令人好奇。

