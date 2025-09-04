為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    友邦聖露西亞副總理訪台 表態將繼續支持台灣國際參與

    友邦聖露西亞副總理希瑞爾（左）致贈畫作予外交部長林佳龍（右）。（圖由外交部提供）

    2025/09/04 17:00

    〔記者黃靖媗／台北報導〕聖露西亞副總理兼觀光、投資、創意產業、文化暨新聞部長希瑞爾（Dr. Ernest Hilaire）本月1日至5日率團訪台，昨晚接受外交部長林佳龍晚宴歡迎。希瑞爾表示，台露深厚邦誼建立在共享價值與相互尊重上，聖露西亞作為台灣堅實友邦，未來也會繼續支持台灣的國際參與。

    林佳龍致詞表示，他在去年10月訪問聖露西亞期間曾出席「健康資訊蒐集系統」啟用儀式及「數位政府革新課程」頒獎典禮，親眼見證台露雙邊合作的豐碩成果並與希瑞爾副總理會晤交換意見，此次在台重逢令人格外欣喜。

    林佳龍也指出，外交部積極推動「青年百億圓夢計畫」，提供我國青年赴露國實習機會，歡迎聖露西亞青年來台促進兩國年輕世代交流，也感謝聖露西亞堅定支持台灣參與國際組織，展現對我國的長期友誼與支持。

    希瑞爾致詞表示，台露兩國深厚邦誼建立在共享價值與相互尊重上，而我國的各項援助計畫，包括地方建設、農業、教育、產業輔導、文化藝術交流及基礎建設等，均實質提升露國人民的生活品質及福祉。

    希瑞爾也感謝我國政府提供獎學金為聖露西亞學子創造更多就業及發展機會，期盼台露雙方持續在觀光、文化及警務等領域深化合作，而聖露西亞作為台灣堅實友邦，未來也會繼續支持台灣的國際參與。

    外交部長林佳龍（中）歡迎聖露西亞副總理希瑞爾（右一）訪問團。（圖由外交部提供）

