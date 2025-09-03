前海軍艦長呂禮詩參加九三閱兵 嗆台灣法律約束不了「校級軍官」

前海軍艦長呂禮詩受邀參加九三閱兵，他接受海外中媒訪問時嗆聲說，台灣的法律約束不了「校級軍官」，他為何要自我審查不去。（圖取自YT頻道）

2025/09/03 11:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國今日舉辦九三閱兵，由中共總書記習近平檢閱核導彈等解放軍部隊。前海軍艦長呂禮詩受邀參加九三閱兵，他接受海外中媒訪問時嗆聲說，台灣的法律約束不了「校級軍官」，他為何要自我審查不去。「當法律沒有辦法約制我的時候，那對不起，我要做一個堂堂正正的中國人」；立委痛批，極少數不肖軍人踐踏國格，背叛中華民國、背叛台灣，絕對要給予嚴厲譴責。

紐西蘭中文媒體《BNETV》今天報導揭露，呂禮詩有到九三閱兵現場，並指「小艦長」有給我們發回閱兵前的真實感受。

呂禮詩錄製影片稱，這次有關於閱兵的部分，其實我是受邀來訪的，自己決定願意來，是因為陸委會的說法，而且「沒有法律可以約束我一個校級軍官」。

呂禮詩指出，在台灣當一個人民當然要遵守法律，可是目前沒有法律約束之下，「我為什麼要自己審查，更不要講說這一個血濃於水的感情，其實是切不斷的」。

呂禮詩大讚說，現在習近平主席高舉的是共同富裕，中國大陸各個方面，全球北方國家都非常忌憚，因為從開放到現在為止中國全面起飛，也有中國製造2025說法，亦即德國所講的工業4.0。

他聲稱，中國方方面面已經超英趕美，台灣為何不當成助力，而要成為阻力呢？這就是他為什麼要來的原因，要告訴大家「即使當一個人民要遵守法律，當法律沒有辦法約制我的時候，那對不起，我要做一個堂堂正正的中國人！」

對此，民進黨立委賴瑞隆今日受訪表示，我國軍人必須忠於中華民國與台灣，這是最基本的武德，因為法律沒有規範到校級軍官，然後就去參加對我國有武力威脅，要武統台灣的中共九三閱兵，這是踐踏自己尊嚴，也踐踏國格。

賴瑞隆痛批，這樣的軍人不配得到人民尊重，這種極少數的不肖軍人其實是背叛中華民國、背叛台灣，絕對要給予嚴厲譴責。法律只是最基本的底線，當過軍人須比法律要求的更多，中華人民共和國不斷想要消滅中華民國，對台灣軍事威脅，這種極少數不肖軍人是惡劣例子，不會得到國軍及台灣人民的認同。

他強調，校級以上軍官很多是中階重要幹部，在中共不斷武力威脅統戰滲透下，有退役軍官鑽法律漏洞，參加中共九三閱兵，建議國安會、國防部或陸委會，應該修正相關法律納入規範，以捍衛軍人的尊嚴。

據了解，依兩岸人民關係條例規定，退役「將領」參加中國所舉辦的黨政軍活動，而有妨害國家尊嚴行為，得由（原）服務機關視情節停止領受5年月退伍給與的50%至100%；情節重大者，得剝奪其月退伍給與，並註銷勳、獎章；但呂禮詩是「少校」退役，並非該法適用對象。

前海軍艦長呂禮詩參加中國九三閱兵的相關證件。（讀者提供）

