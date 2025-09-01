未來中央補助款改由行政院主導？盧秀燕喊話三度要中央「痛改前非

台中市長盧秀燕參加東勢區埤豐橋通車典禮後受訪指出，要央「痛改前非」，增加地方補助。（記者歐素美攝）

2025/09/01 12:44

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕今天參加東勢區埤豐橋通車典禮後受訪指出，最近行政院行文給各縣市政府指出，去年核定的補助不算、會減少，強調補助分配方式改由行政院主導審查，這是不公平的，擔心像前瞻預算，由中央決定分配給誰，「會看顏色審查」，提醒行政院要記取大罷免失敗的教訓，更三度強調要中央「痛改前非」。

市長盧秀燕表示，立法院委員了解地方窮困，修正財劃法，希望多給全台各縣市多點預算補助，立法院既然通過，希望行政院配合，早點下預算，不要再有各種藉口拖延，早點解地方燃眉之急。

她說，以台中市為例，去年全市民繳稅給中央高達2500億，但是中央補助只900億，約4成左右，難怪台中市政府每年都有非常大的缺口，全台22縣市幾乎都是，大家每年稅繳給中央，但是補助太少，大家預算都有很大缺口，每個縣市政府都要舉債或賣地籌預算，好不容易立法院通過新的財劃法，希望行政院趕快按照立法院意旨，增加地方補助，趕快執行，解決地方燃眉之急，讓地方做更多更好建設。

盧秀燕表示，最近行政院行文給各縣市政府指出，去年核定補助要減少，本來一般補助款按照公式公平分配，現在行政院說以後要改成申請，由行政院審查，分配方式改由行政院主導審查，這是不公平的，她以前瞻預算為例，台中市補助200多億，高雄市人口比台中市少，竟然拿了1300億，台中市還拿不到高雄市零頭，她希望按照多年來的公式補助，不要改成像前瞻預算，由中央決定分配給誰，她擔心會看顏色審查，她很委屈，拜託中央。

盧秀燕指出，726和823大罷免，全國民眾已給中央政府很大啟示，希望中央能以和為貴，和地方政府、立法院和民眾成為夥伴關係，好好照顧民生，「痛改前非」，給地方的補助多一點，好好照顧人民和地方政府。

