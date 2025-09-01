為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    未來中央補助款改由行政院主導？盧秀燕喊話三度要中央「痛改前非

    台中市長盧秀燕參加東勢區埤豐橋通車典禮後受訪指出，要央「痛改前非」，增加地方補助。（記者歐素美攝）

    台中市長盧秀燕參加東勢區埤豐橋通車典禮後受訪指出，要央「痛改前非」，增加地方補助。（記者歐素美攝）

    2025/09/01 12:44

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕今天參加東勢區埤豐橋通車典禮後受訪指出，最近行政院行文給各縣市政府指出，去年核定的補助不算、會減少，強調補助分配方式改由行政院主導審查，這是不公平的，擔心像前瞻預算，由中央決定分配給誰，「會看顏色審查」，提醒行政院要記取大罷免失敗的教訓，更三度強調要中央「痛改前非」。

    市長盧秀燕表示，立法院委員了解地方窮困，修正財劃法，希望多給全台各縣市多點預算補助，立法院既然通過，希望行政院配合，早點下預算，不要再有各種藉口拖延，早點解地方燃眉之急。

    她說，以台中市為例，去年全市民繳稅給中央高達2500億，但是中央補助只900億，約4成左右，難怪台中市政府每年都有非常大的缺口，全台22縣市幾乎都是，大家每年稅繳給中央，但是補助太少，大家預算都有很大缺口，每個縣市政府都要舉債或賣地籌預算，好不容易立法院通過新的財劃法，希望行政院趕快按照立法院意旨，增加地方補助，趕快執行，解決地方燃眉之急，讓地方做更多更好建設。

    盧秀燕表示，最近行政院行文給各縣市政府指出，去年核定補助要減少，本來一般補助款按照公式公平分配，現在行政院說以後要改成申請，由行政院審查，分配方式改由行政院主導審查，這是不公平的，她以前瞻預算為例，台中市補助200多億，高雄市人口比台中市少，竟然拿了1300億，台中市還拿不到高雄市零頭，她希望按照多年來的公式補助，不要改成像前瞻預算，由中央決定分配給誰，她擔心會看顏色審查，她很委屈，拜託中央。

    盧秀燕指出，726和823大罷免，全國民眾已給中央政府很大啟示，希望中央能以和為貴，和地方政府、立法院和民眾成為夥伴關係，好好照顧民生，「痛改前非」，給地方的補助多一點，好好照顧人民和地方政府。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播