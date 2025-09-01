為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯建銘稱總召任期到2/1 王世堅：「三長」改組一事應翻頁了

    立法院民進黨團總召柯建銘（圖左）、立委王世堅（圖右）。（資料照，本報合成）

    2025/09/01 12:24

    〔記者謝君臨／台北報導〕今天是立法院第11屆第4會期立委報到日。對於民進黨團總召柯建銘表示，自己總召的任期到明年2月1日，民進黨立委王世堅認為，柯總召應該不會再那麼堅持，也就是說不會依然故我、一意孤行。他也說，黨團「三長」改組這件事，應該已經翻頁了，民進黨團會依黨內民主程序做調整，這是必要的。

    大罷免落幕，總統賴清德日前表態「黨團改選會更符合社會的期待」，民進黨也發動立委連署黨團改組，被外界解讀要「逼宮」柯建銘。對此，柯建銘今強調，自己現在還是民進黨團總召，任期到明年2月1日。

    對於柯建銘所言，王世堅今受訪表示：「我個人認為，柯總召不會再那麼堅持。因為他這一陣子和社會上各界都有接觸，也聽到社會聲音，相信以柯總召對民進黨的厚愛，他應該不會再有所堅持才對，這是我的看法。也就是說，我不認為，柯總召會依然故我、一意孤行，我不認為。」

    王世堅說，而且民進黨也一定會有所因應，不可能說對社會沒有任何回應，「我不認為這會是問題。」他也提及，黨團「三長」改組這件事，應該已經翻頁了，民進黨團會依照黨內民主程序做調整，這是必須要做的。

    民進黨立委陳冠廷則說，就像是美國參眾議院的黨鞭和黨領導階層的分配、資源上的調配、人事上的任命，都還是要經過一段時間，台灣當然也是。這幾個禮拜看到有一些變化，他身為立院新科立委，還無法很清晰的和大家報告。

