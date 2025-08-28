溪北邊緣化 藍營議員提解方「回歸原南縣」 市府駁：應改革財劃法

台南溪北柳營科技工業區規劃三期開發，將成為機器人量產基地。（記者楊金城攝）

2025/08/28 22:34

〔記者楊金城／台南報導〕台南市升格直轄市至今近15年來，原台南縣溪北17區人口流失5萬4550人，國民黨市議員蔡育輝、方一峰和市議員參選人尤淨寬今天（28日）批評，溪北邊緣化問題因颱風和暴雨再度浮上檯面，溪北不少土地被劃為國土保育地區、農業發展地區越來越落後，要求市府應多些資源照顧溪北，否則應該修改地方制度法，讓溪北地區人民公投，「縣市離婚、回歸原台南縣，地方才能重生。」

市府回應說，根據最新人口統計，今年7月新營、麻豆、大內、學甲、西港等溪北行政區，遷入人口皆大於遷出，證明溪北正逐步吸引人口回流。溪北17區人口總數減少的主因是少子化、死亡率大於出生率，但「社會增加」遷入則顯示市府推動溪北經濟、承接南科外溢效應，逐漸展現成效。

蔡育輝表示，溪北缺少大型建設，不少地區在國土規劃還被定位為國土保育地區、農業發展地區，即使機器人產業要放在柳營科技工業區三期用地，但柳科三期編定還要等幾年，溪南、市區則有智慧綠能科學城、南科特定區開發、南鐵地下化、台南捷運規劃等，15年來溪北愈來愈「稀微」；溪北地區人口仍有45萬多，現行地方制度法只有規定縣市合併升格直轄市的規定，卻沒有從直轄市分離的相關規定，應修改惡法，讓溪北和台南市分開，回歸原台南縣。

方一峰、尤淨寬指出，溪北應被公平對待，多些資源建設、發展產業照顧溪北市民。

台南市府嚴正駁斥「溪北回歸原台南縣」，指問題不在縣市合併，而在於國民黨過去長期建設「重北輕南」，讓台南吃虧，今天溪北能有更多公共建設、治水與產業園區開發，就是升格直轄市，事實證明溪北正在發展、正在轉型，「溪北被邊緣化」是刻意扭曲，未料藍白竟粗暴亂修通過新版財劃法，台南明年將出現近50億元財政缺口，還要額外承擔超過200億元事權移轉與中央補助刪減，恐讓台南破產，「優先要改革的，應是財劃法」。

國民黨台南市議員蔡育輝（左起）、方一峰和市議員參選人尤淨寬要求市府應多些資源照顧溪北，否則應該修改地方制度法，讓溪北「回歸原台南縣」。（記者楊金城攝）

