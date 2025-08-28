為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    對比黃國昌臭臉照、陳其邁趣味競賽 許美華：AIT真的很會！

    AIT昨天貼出谷立言、高雄市長陳其邁、AIT高雄分處處長張子霖的趣味挑戰影片。（圖擷取自AIT臉書粉絲專頁）

    AIT昨天貼出谷立言、高雄市長陳其邁、AIT高雄分處處長張子霖的趣味挑戰影片。（圖擷取自AIT臉書粉絲專頁）

    2025/08/28 07:24

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）週一（25日）在官方臉書接連PO出處長谷立言（Raymond Greene）與國防部長顧立雄、國民黨立委會晤的照片，昨（27日）下午則是貼出谷立言與民眾黨主席黃國昌的合照，傍晚則是貼出谷立言、高雄市長陳其邁、AIT高雄分處處長張子霖的趣味挑戰影片。反紫光奇遊團成員許美華表示，兩相對照，展現美方對台灣政治人物的態度跟距離，「AIT真的很會」！

    許美華提到，谷立言與黃國昌的合照中，兩人隔著不失禮貌的距離，沒有握手、也沒有比讚比ya，然後「一位結屎面，一位露出淺淺微笑」，而AIT是美國駐台外交單位，跟台灣的政治互動，不會隨便發文、隨意選照片，發這種貼文，其實都是在傳達重要訊息，而且很明顯，「就怕無知草民看不懂」。

    許美華指出，谷立言與黃國昌會面其實是在週二（26日），為何AIT會到週三才貼出照片，其實AIT可以等到谷立言見完黃國昌後，再一起貼出與顧立雄、藍委見面的貼文，但AIT選擇延後一天才公開與黃國昌會面，讓前一天跟顧立雄、國民黨立委雙邊會面的消息，有兩天時間充分發酵。許認為：「把民眾黨蔥哥一組當小弟的意思很明顯。」

    AIT在貼出谷立言與黃國昌合照後，當天傍晚6點又貼出谷立言、陳其邁與AIT高雄分處處長張子霖的趣味挑戰影片。許美華指出，兩相對比之下，展現美方對台灣政治人物的態度跟距離，「AIT真的很會」！而當時谷立言與顧立雄會面時，是去國防部拜會；谷立言見藍白兩黨則是在AIT總部，主客關係不言可喻。

    許美華強調：「AIT這次處理國防預算這題，處處操作細膩，給了藍白明確的信號和壓力，也給了民進黨政府十足的善意和尊重。」許美華認為，接下來藍白陣營在提高國防預算上，會如何回應美方壓力，很值得看下去，此外也希望總統賴清德團隊趕快調整戰隊「硬起來」，許更直言：「美國老大哥看你這樣真的很怕，已經自己跳下來參戰撐你了，別再瞻前顧後、畏首畏尾了！」

    AIT昨貼出谷立言與黃國昌合照。（圖擷取自AIT臉書粉絲專頁）

    AIT昨貼出谷立言與黃國昌合照。（圖擷取自AIT臉書粉絲專頁）

