京華城案》彭振聲偵訊錄音中斷被疑不正訊問 北院今開庭勘驗

台北地院審理京華城弊案，今開庭勘驗前台北市副市長彭振聲（前排中）去年9月4日收押期間，在台北看守所接受北檢檢察官偵訊時的錄音光碟。（資料照）

2025/08/28 06:51

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，今天開庭勘驗前台北市副市長彭振聲去年9月4日收押期間，在台北看守所接受北檢檢察官偵訊時的錄音光碟，前台北市長柯文哲的律師團認為偵訊未全程錄音、錄影，中斷了2小時1分鐘，恢復錄音後彭就認罪了，質疑中斷期間發生什麼事，且錄音檔中林俊言曾對彭說「你甘願做余文就對了，要做李述德的角色嗎？」律師認為檢方是不正訊問，暗示彭「咬」柯文哲，故聲請勘驗。

今日勘驗程序由受命法官許芳瑜獨任主持開庭，提訊聲請勘驗的柯文哲，傳喚當事人彭振聲到庭釐清當時情況，威京集團主席沈慶京、前都發局長黃景茂也主動要求到庭。

勘驗完成後，下週二（9月2日）彭振聲將以證人身分到庭作證。

柯文哲律師團4月17日當庭聲請勘驗去年9月4日下午，林俊言赴台北看守所「就訊」彭振聲的錄音檔，律師主張偵訊全程共4小時15分，錄音卻只記錄了2小時14分，中斷前林俊言說要暫停15分鐘，結果卻暫停了1小時13分，卷內所附的錄音光碟欠缺彭認罪前的2小時1分鐘。

柯的律師蕭奕弘認為，林俊言還對彭說「你甘願做余文就對了，要做李述德的角色嗎？不要擔角色，檢察官不希望你做余文或李述德，今天我特地進來就是要講這件事」，並暗示彭「被賣了」，蕭認為林俊言以威逼手法要求彭「咬」柯，彭認罪的筆錄應無證據能力與證明力。

蒞庭檢察官指出，前往就訊的2位檢察官是合法勸諭被告，且彭本人並未主張遭受不正訊問，柯卻替彭主張，缺乏正當性。合議庭尊重被告的聲請調查權益，安排今日勘驗。

事實上，彭振聲於4月1日開庭時，即曾親自回答當日偵訊情形，2位檢察官沒有對他不正訊問，問案態度都很好，他的2位律師黃品淞、李岳洋也全程在場。

當日下午4時半至5時半是看守所晚餐時間，彭飯後還須服藥、休息，彭依規定返回舍房用餐、吃藥，訊問室只有律師在內，沒偵訊當然也不用錄音錄影，檢察官並未故意延後錄影或不錄影。

彭振聲原定7月1日勘驗並作證，但當日開庭前，彭妻墜樓身亡，彭崩潰痛哭情緒激動，合議庭認為已不適合作證，取消庭訊。

7月26日再傳喚彭作證，但彭開庭不到3分鐘即情緒激動，合議庭認為不能勉強作證，且法院和律師協調開庭日期時，傳達上有所誤解，送達有瑕疵，因此再次取消彭作證，延至今日勘驗、下週二作證。

