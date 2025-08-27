分析明年度國防預算3大不同 黑熊學院：正視敵人「花式入侵」

黑熊學院指出，2026年國防預算與過往有3大方向不同，凸顯我們已在面對現實，正視與應對敵人的「花式入侵」。（圖擷取自黑熊學院臉書）

2025/08/27 16:53

〔記者黃靖媗／台北報導〕行政院21日通過明年度中央政府總預算案，國防預算總金額將達9495億元。黑熊學院指出，2026年國防預算與過往有3大方向不同，凸顯我們已在面對現實，正視與應對敵人的「花式入侵」。

黑熊學院今日透過臉書表示，2026年國防預算與過往有明顯3大方向不同，分別為「首次將海巡編入國防預算」、「納入新思維：國土安全防衛韌性特別預算」、「新增特別預算：彰顯對外的軍事採購更具彈性」，其中特別預算包含海巡署的國土安全防衛韌性預算，與由國防部主導的國土安全防衛韌性特別預算、防衛韌性特別預算。

首次將海巡編入國防預算部分，黑熊學院指出，海巡預算過往是另外計算，但此次認列增加的國防預算也包括海巡，凸顯近年來灰色領域威脅日益加劇，海巡作為應對的主責單位，急需增購設備、擴充人力，將海巡編入國防預算是非常合理的考量，因為海巡也是作為抵禦中國灰色領域作戰侵擾的第一線。

國土安全防衛韌性特別預算方面，黑熊學院指出，特殊之處在於，不僅是跳脫「僅限傳統軍事採購」的範疇，也不再將國防或國土安全視為「只有軍人的事」；特別預算中編列預算最高的細項分別為「軍民資通作業環境韌性與裝備效能提升案」與「重要防護設施改善案」，前者能讓軍民之間的資通訊環境有效抵抗中國威脅，提升抗干擾的能力，後者涵蓋加強經濟、能源、電力、通訊等民生基礎設施的維護。

新增特別預算部分，黑熊學院說，過去跟防衛有關的特別預算每年約編列一筆，主要透過「台美國防工業」會議後，循軍售模式確認台灣的採購需求，若要向美國採購武器，需要較冗長的程序，然而近年來台美關係改善，因應中國威脅力道加大，軍購程序勢必要更加順暢，而台美雙方一直有在簡化台灣申請流程，此次的「特別預算」就新增到3筆，顯示台灣能因應即時需求，隨時提出採購要求。

黑熊學院認為，明年度國防預算凸顯我們已在「面對現實」，過去的國防預算受限於傳統軍事觀念，認為防衛僅限於軍人或單純武器之間的較量，然而，中國的手段與威脅無孔不入，中國不僅擅長檯面上的軍事恐嚇，各式各樣的非傳統軍事威脅更是使用得爐火純青。

黑熊學院示警，若我們受制於過去的舊思維，不免掛一漏萬，而從此次的業務細項，不難看出台灣對此已認清事實，開始正視與應對敵人的「花式入侵」。

