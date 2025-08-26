今年無法參加太平洋島國論壇 外交部：持續就多種議題尋求合作

外交部發言人蕭光偉表示，我國在太平洋島國成果有目共睹，會與太平洋友邦、夥伴國家針對發展、生態、環保等議題尋求可能合作方式。（資料照）

2025/08/26 13:21

〔記者黃靖媗／台北報導〕9月8日將在索羅門群島登場的太平洋島國論壇（PIF）領袖峰會，今年不邀請台灣及美中等夥伴國參與，外交部長林佳龍日前指出，台灣將在明年由友邦帛琉主辦的峰會中，展示台灣如何為太平洋島國發展做出貢獻。外交部發言人蕭光偉今（26）日表示，我國在太平洋島國成果有目共睹，會與太平洋友邦、夥伴國家針對發展、生態、環保等議題尋求可能合作方式。

蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，對於本屆主辦國索羅門群島，認為由於今年PIF應聚焦內部改革議題，決定不邀請所有夥伴國參加，延遲到2026年再邀請，我方理解但仍表達遺憾，同時再次呼籲索羅門群島與未來主辦PIF的會員國，應依循1992年PIF聯合公報決議與太平洋之道，以多元包容的精神，確保所有國家參與PIF的權利。

對於林佳龍日前指出，雖然無法參加今年的會議，台灣仍會持續透過不同管道尋找貢獻的方式。蕭光偉也說，我國和太平洋友邦以及當地其他夥伴國家，都對太平洋地區的發展、永續環保、生態、氣候變遷等非常關注，雖然我國和PIF對話會議今年沒有舉辦，但仍會與個別國家持續就上述議題交換意見，同時尋求可能合作方式。

蕭光偉指出，具體合作方式包括，我國歷年長期透過PIF多邊機制，以區域發展援助、台灣中華民國PIF獎學金計畫等，持續加強與PIF、太平洋國家、友邦、理念相近國家持續合作，成果有目共睹，會持續就相關議題加強合作。

