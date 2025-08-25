為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    發文感謝朱、黃為柯文哲發聲 陳佩琪要總統證明沒介入司法

    民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今在FB發文，質問總統是否能證明自己沒有介入司法個案。（資料照）

    2025/08/25 14:16

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨主席朱立倫近日要求，總統賴清德即刻釋放涉犯貪污罪的民眾黨前主席柯文哲。柯妻陳佩琪今發文說，感謝朱立倫、民眾黨主席黃國昌2位在野黨主席對柯文哲所受之官司迫害發出公平正義之聲，並質問總統是否能證明自己沒有介入司法個案。

    陳佩琪在臉書發文質問，「總統說您不能、也沒有介入司法個案，請問針對柯文哲這個案子，您有想過您說這話時，到底有多少人相信您嗎？是的，這案子走到如此光怪離譜，我們沒辦法證明你有介入，但你有辦法證明自己沒介入嗎？」

    「我們不是要什麼司法特權，只是卑微的要求一個公平的審判對待！」陳佩琪說，這幾個月來柯文哲所承受之司法不公，殘害他身體、迫害他人權，整個社會都看在眼裡，對於如此重大社會矚目案件，不是一句總統沒介入，就可以逃避責任的。

    陳佩琪質疑，既然總統說自己沒有介入，但社會就是不相信司法，那就請法務部長出來開開金口吧，別跟那個呂法官一樣，人家質疑私人信件為何跑去鏡檢那裡、同一批資料朱法官是無保請回，卻裁定羈押禁見，都躲著不回答，這些人做的事好像躲著不回應就沒事一般，賴總統、法務部長請有guts一點，也請社會媒體對他們嘟嘟麥，給他們一點點回應壓力和回應管道。

    「京華城用細部計畫給予容積獎勵，請問是違了哪一條律法？」陳佩琪表示，是誰可以說了算、這條地方自治法是違法的？柯文哲在庭上一再強調到現在都還不知道京華城違背了哪一條律法，就先把首都市長、在野黨黨主席抓起來關押一年不放，一年過去了，到現在還搞不清楚違背哪條律法。

    陳佩琪指稱，搜索票說犯了貪污治罪條例，請問別光說籠統的法條了，實質內容是什麼，貪了什麼錢？某人「事後」被叫去北檢問筆錄，汙衊說柯家藏有6000萬到3億的現金，事前有拍到照片有人來家裡送錢嗎？家裡有黑袋子入、後來沒黑袋子出嗎？沒搜到錢，有調閱周圍上百支監視器、3億現金搜不到是怎麼搬走的？家中母親、小孩所有人的存款簿都被搜走，柯家貪了哪筆錢嗎？

    此外，陳佩琪也批評，像私人信件和偵查不公開的筆錄為何跑去特定媒體那裡被公布，那些出入境管理局的錄影影像是個人個資法，不能外流的，竟可以大喇喇被特定媒體公布，還有檢察官刻意跑去北所是要視察，還是根本要做沒錄影的暗黑手段來訊問被告？這些都有待法務部長釐清。

    陳佩琪認為，有人去告南鐵東移案大有可疑，她也覺得犯罪嫌疑重大啊，怎麼不去大搜索再慢慢找法條和貪污證據呢。

