藍將修法「反年改」 鍾佳濱：製造世代分裂、退撫基金提早破產

2025/08/24 18:50

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院長韓國瑜日前預告，將啟動修正軍公教退休法制，國民黨團及立委也早已提出多項「停砍年金」修法。民進黨立委鍾佳濱今受訪時示警，國民黨若開年改倒車，恐怕只會製造世代分裂，讓退撫基金提早破產，並強調行政部門不能輸掉論述，必須清楚說明，若退撫基金的財務健全，政府將能把填補財務缺口的預算用來照顧青年世代、勞工朋友。

鍾佳濱指出，不論是軍公教還是基層勞工，政府都希望能夠全面照顧百工百業，不過國家資源有限，尤其調整年金更牽涉到退撫基金長期的財政結構問題。

鍾續指，過去從馬英九前總統到蔡英文前總統，都曾經表達過如果年金制度不改革，退撫基金將有破產的風險，顯然年改不是政黨立場問題，而是很務實的世代難題，據銓敘部報告，2024年實支月退休所得仍有在職者將近八成的薪資，遠高於一般勞工，國民黨若開年改倒車，恐怕只會製造世代分裂，讓退撫基金提早破產。

針對行政部門因應措施，鍾佳濱認為，除了採取憲法救濟手段外，最重要的是不能輸掉論述，同時也必須清楚說明，若退撫基金的財務健全，政府將能把填補財務缺口的預算用來照顧青年世代、勞工朋友，必須把未來的預算運用拿出來和社會溝通，爭取人民的認同，才不會讓在野黨牽著鼻子走。

