為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍將修法「反年改」 鍾佳濱：製造世代分裂、退撫基金提早破產

    民進黨立委鍾佳濱。（資料照）

    民進黨立委鍾佳濱。（資料照）

    2025/08/24 18:50

    〔記者林哲遠／台北報導〕立法院長韓國瑜日前預告，將啟動修正軍公教退休法制，國民黨團及立委也早已提出多項「停砍年金」修法。民進黨立委鍾佳濱今受訪時示警，國民黨若開年改倒車，恐怕只會製造世代分裂，讓退撫基金提早破產，並強調行政部門不能輸掉論述，必須清楚說明，若退撫基金的財務健全，政府將能把填補財務缺口的預算用來照顧青年世代、勞工朋友。

    鍾佳濱指出，不論是軍公教還是基層勞工，政府都希望能夠全面照顧百工百業，不過國家資源有限，尤其調整年金更牽涉到退撫基金長期的財政結構問題。

    鍾續指，過去從馬英九前總統到蔡英文前總統，都曾經表達過如果年金制度不改革，退撫基金將有破產的風險，顯然年改不是政黨立場問題，而是很務實的世代難題，據銓敘部報告，2024年實支月退休所得仍有在職者將近八成的薪資，遠高於一般勞工，國民黨若開年改倒車，恐怕只會製造世代分裂，讓退撫基金提早破產。

    針對行政部門因應措施，鍾佳濱認為，除了採取憲法救濟手段外，最重要的是不能輸掉論述，同時也必須清楚說明，若退撫基金的財務健全，政府將能把填補財務缺口的預算用來照顧青年世代、勞工朋友，必須把未來的預算運用拿出來和社會溝通，爭取人民的認同，才不會讓在野黨牽著鼻子走。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播