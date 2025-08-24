盧秀燕不選黨主席 藍民代：勿再陷一人救天下迷思

盧秀燕（白襯衫者）表態無法參選黨主席，黨籍新北議員陳偉杰（藍背心者）呼籲黨主席選舉應受全國公民檢視。（資料照）

2025/08/24 17:47

〔記者黃子暘／新北報導〕台中市長盧秀燕即將在2026年屆滿卸任，外界看好盧參選下一任國民黨主席，未料盧秀燕今（24）日聲明表態無法參選主席，引發關注。黨籍新北市議員陳偉杰說，「國民黨不應該再陷入一人救天下的迷思」，應讓全體台灣人民共同檢視國民黨主席選舉的民主過程，將焦點從「誰來選」轉移到「選出誰」，不要再上演外界批評的「宮鬥」戲碼，無論誰參選，都應拿出具體作法規劃來說服黨員。

陳偉杰表示，有意參選黨主席者，應該要針對國民黨現階段最重要的3個目標進行具體說明，這包括論述政黨理念、擴大社會支持、廣納優秀人才；國民黨要扮演「守護中華民國」的要角，這也是國民黨與其他政黨的最明顯區隔，想當黨主席，「就必須要能說清楚黨的理念和路線，才能讓黨員有榮譽心和責任感」，黨主席選舉過程要讓全國人民共同檢視，避免再淪以往外界詬病的「宮鬥」戲碼。

請繼續往下閱讀...

陳偉杰指出，台灣正處於國家認同混淆、兩岸緊張、執政失能的迷航狀態，最大在野黨的黨主席有責任提出整體改革方向，爭取民眾信任，「黨的核心理念可以不是社會共識，但必須是黨員共識」，黨形象和黨公職政治決策也必須不牴觸社會多數價值。

陳偉杰認為，國民黨若要以「重返執政」為目標，就必須要有優秀的選舉和執政團隊，缺乏人才選育訓用，講再多目標都是夢，「國民黨不應該再陷入一人救天下的迷思」，應該向社會各界意見領袖請益，積極成立智庫吸納新世代人才，黨主席面對未來的選戰提名才能讓社會耳目一新，進而這次黨主席選舉奠定重返執政基礎。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法