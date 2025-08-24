為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    幹嘛要大罷免？當初精準罷免就好了？ 林志潔搖頭這樣說……

    林志潔安慰罷團志工，感謝他們為守護民主無私奉獻。（資料照）

    林志潔安慰罷團志工，感謝他們為守護民主無私奉獻。（資料照）

    2025/08/24 00:24

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕823一役結束，連同726，31件國民黨立委罷免案全部告吹，部分民進黨支持者對內檢討時提到，如果當初採取「精準罷免」策略，而非大罷免，或許能夠成功罷掉幾席藍委。對此，陽明交大法律學者林志潔對這種說法頗不以為然，直言藍委之所以遭遇如此大規模的罷免浪潮，是自食亂修法的結果。

    林志潔23日晚間在臉書發文，「有後見之明者說：民團幹嘛要大罷免啊，如果當時精準罷免就好了，起碼可以罷掉幾個！我必須說，這樣過於簡單的評論，不但除去了事情發展的脈絡，更模糊了引發整個罷免活動的原因。今年初，因為藍白立委立法自肥，將罷免自己的門檻調高調難，要求所有罷免連署提議均要檢附身份證，再加上憲法訴訟法也被亂修，民眾擔心不合理的罷免門檻因憲法法庭被癱瘓，之後無法釋憲成功，未來難以提出罷免案，於是各區域都拼命趕在今年過年時收罷免提議連署，為的是能夠適用舊法的規定。」

    「簡言之，國民黨立委之所以遭遇全面大規模的罷免，實在是自食亂修法的結果。對民團來說，之所以開啟罷免行動，是為了搶在新法生效前能適用舊法，也正因為民氣可用，第一階段雖然時間緊迫，但全部達標。到了第二階才是真的挑戰，60天內要投票人數的10%真的很多很多，幾乎所有罷團都收到筋疲力盡，氣力散盡，這只有經歷過才知道有多困難。」

    林志潔表示，「我必須說，罷團在二階交出達標連署書的那一刻，已經完成了我們的使命。是因為所有志工的拼命，才有三階投票的機會。至於組織動員、綁樁固票催票，這已是選舉，超越了罷團的能力。我希望823選區的志工朋友們不要傷心，大家已經全力以赴，打過一場美好的仗，堅持到最後一刻。請大家好好休息，保護台灣的戰爭還需要我們，謝謝台灣的民主，給了我們展現公民的力量的機會，我們的努力，也體現了自由民主的可貴，感謝每一位為守護民主無私奉獻的夥伴，謝謝！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播