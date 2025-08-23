中共不可信！日政治新星平野雨龍揭中國「人口侵略」手段

資深媒體人矢板明夫指出，印太戰略智庫昨舉辦「台日共鳴：中國滲透的現狀與對策」研討會，並請來日本政壇抗中新星、雨龍會代表平野雨龍發表演說。矢板明夫表示，平野雨龍揭露中國正無聲地利用「人口侵略」方式威脅日本。（圖擷自臉書）

2025/08/23 08:17

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人矢板明夫指出，印太戰略智庫昨舉辦「台日共鳴：中國滲透的現狀與對策」研討會，並請來日本政壇抗中新星、雨龍會代表平野雨龍發表演說。矢板明夫表示，平野雨龍揭露中國正無聲地利用「人口侵略」方式威脅日本，也有中國出生的候選人宣布參選，還提出親中、反天皇等主張，平野雨龍呼籲自由民主國家必須攜手對抗專制中國，避免未來局勢失控。

矢板明夫在臉書發文指出，昨日印太戰略智庫舉辦了「台日共鳴：中國滲透的現狀與對策」研討會，邀請了日本政治新星平野雨龍、黑熊學院執行長朱福銘、台北地方法院國安專庭法官許凱傑與他一起參與探討，他也感謝超過200位朋友到場共同關注這項議題。

矢板明夫表示，平野雨龍在上個月參選日本參議員時，提出了針對中國移民威脅議題的競選政見，包括限縮中國籍人士入境日本、購買土地、取得日本籍的制度等政策。示警中國正無聲地利用「人口侵略」方式威脅日本、台灣和世界各國，強調「中國、中共不可信」，台日應該在政府、民間各方面加深交流、攜手合作，為守護自由民主共同奮鬥。

平野雨龍舉例，位於日本靜岡縣的熱海市，人口僅3萬人，上次選舉得票9708票即當選市長，如今已有中國出生的候選人宣布參選，並提出親中、反天皇等主張，「這正是人口侵略的具體例子」。

平野雨龍說，目前日本境內有87萬名中國人，其中16萬人已歸化，日本的歸化條件只需5年居留、繳稅、無犯罪紀錄及年收300萬日圓，甚至不必會說日語。平野雨龍強調，「一旦歸化就能投票、參選，甚至成為國會議員、警察官或法官，這是日本面臨的現實」。人口侵略往往不易被察覺，當問題浮現時往往已難以挽回。

矢板明夫提到，平野雨龍也強調，自由民主國家必須攜手對抗專制中國，避免未來局勢失控，「如果中國超越美國成為世界警察，那就太遲了。我們要在此之前盡最大的努力阻止，共同守護民主制度，把自由的國家留給下一代」。

