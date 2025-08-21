盧秀燕又請假助陣挺藍委 何欣純：替未來鋪路、大家心知肚明

立委何欣純（中）質疑盧秀燕請教助陣藍委。（記者張軒哲攝）

2025/08/21 13:45

〔記者張軒哲／台中報導〕核三延役公投與7名藍委罷免案23日登場，民進黨發起環形民主大車掃今（21）日前進台中第二罷免選舉區，由立委何欣純率隊宣傳大罷免，因台中市長盧秀燕21日請假為中投5名藍委助陣，對此，何欣純表示，盧秀燕請假是否有正當性理由，就由市民評斷，盧是否在替未來鋪路，她的人生規劃大家都心知肚明，市民期盼盧秀燕將市政做好才是第一要務。

何欣純今日於沙鹿護安宮參拜，幫罷團在沙鹿地區車隊掃街，她針對盧秀燕請假一事表示，盧秀燕再度請假助陣藍委，她再次請假是否有正當性理由，就由市民評斷，尤其台中市近期每天都有意外事故發生，希望市長多專注市政，才能讓台中市民安心。

媒體提及盧請假力挺藍委是否在未來鋪路，何欣純說，這座城市本就是市長責任，她應該盡責，做對的事、對市民有利的事情，要請盧市長多專注，盧市長的人生規畫，全民都在看，也自有鋪陳，大家都心知肚。

關於超收普發現金一事，何欣純表示，台南市、新北市議會已經通過補發現金相關議案，台中市民進黨團也曾提過此事，市民心中是有期待的，希望市長考量順從民意，為市民增添福利，自己也樂觀其成，台中市議會絕對不會反對，會全力支持。

