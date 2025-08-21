出席彭明敏特展 片山和之：為台灣民主努力人們表達最高敬意

彭明敏102歲冥誕之際，二二八國家紀念館即日起至11月2日舉辦「啟發島嶼的自由之路—彭明敏的主張與行動」特展。（記者陳鈺馥攝）

2025/08/21 11:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕彭明敏102歲冥誕之際，二二八國家紀念館即日起至11月2日舉辦「啟發島嶼的自由之路—彭明敏的主張與行動」特展。日本駐台代表片山和之今日致詞表示，他要向彭明敏及為台灣民主化努力的人們表達最崇高的敬意。

主辦單位規劃，本次特展藉由展覽策佈闡述彭明敏的對國家深層的愛戀與無懼的行動，以及對台灣民主自由的啟發。特展共10個單元，分別為「拚死渡海來台的冒險者後代」、「從學霸到十大傑出青年」、「戳破神話提出《台灣人民自救運動宣言》」、「24小時全年無休的監控」、「刺激1970！驚險出逃紀錄」、「Success！成功了 」、「向國際喊出「台灣人決定自己命運」」、「彭明敏旋風—台灣人的「命運共同體」、「畢生捍衛台灣主權」、「為此刻寫下《新台灣自救宣言》」。

彭明敏發表《台灣人民自救運動宣言》後得以成功逃亡海外，日本友人幫助是成功關鍵。今日開幕典禮日本駐台大使片山和之特地到場，見證這段美好的過往，堅定台日間友好的情誼。

片山和之表示，感謝邀請他來參加彭明敏教授特展，自己感到非常榮幸，僅代表日本台灣交流協會至上衷心的問候。彭明敏畢業於東京帝國大學，歷經美軍轟炸時代，戰後成為國際法的學者，發表《台灣人民自救運動宣言》後來逃亡到瑞典20幾年，回到台灣後參與台灣首次民主選舉。

片山和之說，閱讀彭明敏的著作《自由的滋味》，讓他了解在東亞近代史中的奮鬥過程。彭明敏曾提及在京都金閣寺散步的那段歲月，是彭明敏一生中最美好的時光，自己以前也曾京都大學念書生活，但未曾與彭明敏相識，未能共享一起在。京都的時光。最後他要向彭明敏及為台灣民主化努力的人們表達最崇高的敬意。

總統府副秘書長何志偉代表賴清德總統前來致意，他提及，最近有很多公民活動，台灣年輕人喊出「自己國家自己救」，其實就是《台灣人民自救運動宣言》進化版，彭明敏對台灣的影響不只100年、200年，而是永遠，要持續延伸彭明敏對台灣浪漫的愛。

彭明敏文教基金會董事長楊黃美幸說，在台灣民主化過程中，彭明敏教授橫跨三個不同世代，明治維新的日本、中國國民黨戒嚴令下的台灣、自由文明的歐美。彭從不受蔣家政權的誘惑，深知國民黨的統治是要斷送台灣前途，後來發表了《台灣人民自救運動宣言》。

楊黃美幸強調，彭明敏對台灣人的啟發，台灣和中國是兩個國家這是鐵一般的事實，並且告訴下一代要對國家和社會有奉獻的精神，希望這樣的精神能承先啟後，世世代代相傳下去。

