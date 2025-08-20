林錫耀私訊內容遭變造外流 委任律師訴追不法

民進黨前秘書長林錫耀。（資料照）

2025/08/20 12:15

〔記者陳昀／台北報導〕前民進黨秘書長林錫耀委任律師楊家興聲明指出，某匿名傳散不法資訊的暗網帳號，近日再次流出一份疑似駭侵林錫耀通訊軟體Telegram訊息截圖，以拼湊對話形式，炮製不實資訊；林已委託律師檢證相關資訊進行告發，全力訴追不法。

有媒體報導，近日暗網流出的對話截圖顯示，前台北市議員簡余晏曾傳訊息給前民進黨秘書長洪耀福傳訊，替丈夫陳裕興求官位，洪則將訊息轉給時任行政院副院長林錫耀。另2022年參選宜蘭縣長落敗的江聰淵，也曾傳訊息給林錫耀尋求適當職位，後來獲得行政院顧問及台灣雜糧發展基金會執行長的位置，並在訊息中稱林錫耀為「老大」表達感謝。

林錫耀委託律師楊家興發表聲明指出，有關某匿名傳散不法資訊的暗網帳號，近日再次流出一份疑似駭侵林錫耀通訊軟體Telegram訊息截圖，以拼湊對話形式，炮製不實資訊，散布虛假敘事誤導輿論，傷害當事人名譽。

聲明表示，林錫耀日前已委託律師檢證相關資訊進行告發，全力訴追不法。任何駭侵、變造他人個人資訊，甚而透過不實資訊干擾民主社會健全運作，都是法律不容的違法行為，提醒各界共同拒絕不法，不傳散、不再製相關不實資訊，以遏制類似罪行。

