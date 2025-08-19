為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    朱立倫與盧秀燕結盟拚連任？子弟兵凌濤澄清：一定會把棒子交出去

    外界猜測朱立倫與盧秀燕結盟，他爭取連任國民黨主席，為盧秀燕2028選總統抬轎。朱立倫子弟兵凌濤則說，朱立倫交棒意志堅定。（資料照）

    外界猜測朱立倫與盧秀燕結盟，他爭取連任國民黨主席，為盧秀燕2028選總統抬轎。朱立倫子弟兵凌濤則說，朱立倫交棒意志堅定。（資料照）

    2025/08/19 22:40

    〔記者施曉光／台北報導〕台中市長盧秀燕傳出不參選國民黨主席，日前在台中反罷免活動現場為現任黨主席朱立倫送暖，引發部分人士解讀兩人結盟，由朱立倫連任，為盧秀燕角逐2028大位抬轎。朱立倫子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤日前指稱黨中央8月24日進入「準交接」狀態，他今天受訪指出，朱立倫交棒意志堅定，11月1日全代會一定會把棒子交出去。

    凌濤也表態，從2026年、2028年選舉的角度來看，盧秀燕就是目前最適合接任國民黨主席的人選。

    根據凌濤所述，朱立倫心態是2022年選舉拿下15個縣市長，2024大選國民黨成為國會最大黨，726首批罷免完封，如果823再度完封，他就可以順利、放心交棒，也不負國民黨過去的栽培。而且朱立倫這幾年為黨該募的錢、該做的努力，都已盡心盡力，「大家也覺得朱好了，你做得差不多了，可以換了。」

    凌濤說，近日外界解讀，盧秀燕、朱立倫好像結盟，朱立倫打算連任黨魁，但其實他的交棒意志超乎外界想像，「這一任就是做到10月31日，11月1日就把棒子交出去」，而且一定交棒，至於盧秀燕的肯定，就是給朱立倫最好的公道。

    凌濤透露，朱立倫已跟所有黨中央團隊同仁說，「我們已經準備交棒，且已經正式啟動交棒程序」，朱團隊未來會以自己的角度，幫在野陣營與國民黨做更多的事。

