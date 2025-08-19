京華城案》證人頻證實「確有其錢」 柯文哲法庭失序轉移焦點？

柯文哲近期陷入焦慮，情緒失控怒砸水杯。（資料照）

2025/08/19 06:25

〔記者張文川／台北報導〕京華城案自7月以來開庭狀況連連，7月1日前台北市副市長彭振聲妻子於開庭前在高雄墜樓身亡，審理計畫大亂。

8月7日檢方詰問前北市府副秘書長李得全時，秀出7頁彩印京華城藍圖說帖，柯貼黃色便利貼下條子交代彭振聲「加速行政流程，早日完工」，稍後休庭時，就發生柯文哲趁這空檔即興上演怒甩卷宗、狠砸水杯、訐譙檢察官的失序場面。

8月14日傳喚前都委會委員白仁德作證，白仁德證稱應通案一致性處理，就算個案申請也應依各法令規定給予適法容獎，對於京華城通過的適法性存疑。柯文哲隨後就當庭嗆法官「還要不要押我，你自己獨處時，好好想一想」。

隨後審判長宣布退庭後，柯妻陳佩琪突然失控對法官高喊：「請問他做了什麼，叫做犯罪嫌疑重大！」險些被審判長命令法警上銬拘束、禁止旁聽。

審理時，柯文哲的策略是一再堅持對京華城容積進展毫無所悉，強調未下達指示，也推稱工作簿檔案不知哪來。

但經半年來密集開庭，柯文哲難免不經意漏餡吐露口風，例如移審時曾說工作簿紀錄是為了「至少要知道誰幫助過我們」；3月延押訊問時，法官問基隆市副市長邱佩琳轉交的600萬何在，他脫口而出「就用掉了」；法官再問到「陳盈助-300」，柯文哲稱「我現在也不能嘲笑陳明文300萬」，皆於無意間承認表內數字就是以萬元為單位的金錢，名單是感謝對象，柯是收受方。

「工作簿」記載了13名金主，柯文哲皆未聲請傳喚為證人，檢方聲請部分人士作證，傳證目的是要說服法官「工作簿記載內容與真實相符且可信」，而柯文哲迄未提出得以反證「工作簿為假」、「數字不是錢」、「對方沒給錢」的實證方式，因此對於「小沈-1500」的一概否認也就顯得缺乏力度。

至於柯文哲聲稱對京案容積一無所悉、未干預、不知情、未下達指示、全權委託副市長彭振聲專案處理，卻也在京華城藍圖說帖、柯親筆下條子「早日完工」被政風處於檔案櫃中翻出來、上週曝光成為呈堂證供後，更令柯文哲陷入焦慮，情緒失控怒砸水杯，被外界解讀為惱羞成怒、見笑轉生氣，或是為了轉移庭訊時的重大不利證詞，而故作發怒以模糊焦點。

之後柯即從檢察官轉向攻擊一審合議庭，試圖醞釀「一審政治判案」的前置佈局，將對案情發展不樂觀的現況歸因於外在因素，開始責怪法院未配合他的劇本演出，恫嚇若不釋放他，就要負起歷史責任。

