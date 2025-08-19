為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    核三延役公投過25％門檻？李正皓對賭黃國昌：你輸退出2026和2028選舉

    李正皓賭「核三延役」公投不會過關，「如果輸，我公開承認我是小丑」。（資料照）

    李正皓賭「核三延役」公投不會過關，「如果輸，我公開承認我是小丑」。（資料照）

    2025/08/19 00:20

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕核三延役公投將於本週六（23日）舉行投票，知名政論節目主持人李正皓17日預言，該公投同意票絕對不會超過25%門檻，還嗆搞不好這場公投會成史上最好笑。主推該公投的民眾黨主席黃國昌18日回嗆李正皓是「小丑」，總統賴清德都說會去投票，李正皓的發言難道是在打臉賴清德？對此，李正皓18日深夜向黃國昌嗆賭，如果核三重啟同意票沒有超過門檻25%，就算他贏，黃國昌必須宣誓不參與2026、2028任何一場選舉，「接受，賭注成立，不接受或不敢回答，沒事，耖俗辣也不是一天兩天，大家都習慣了。」

    針對李正皓預言核三延役公投同意票一定不會過門檻25%，投票率最多就是5%一事，黃國昌18日反嗆：「民進黨怎麼現在會派李正皓這種小丑出來叫大家不要投票？是因為自己站在民意的對立面嗎？更可笑的是賴清德總統不是說他會去投票嗎？所以現在李正皓是在呼籲賴清德不要投票嗎？還是李正皓決定要站出來打賴清德的臉？」

    對此，李正皓18日深夜在臉書發文，「黃國昌，打個賭：如果同意核三重啟公投得票超過門檻25%，我輸，我公開承認我是小丑，你說的是對的；同意核三重啟公投得票不到25%，我贏，你宣誓2026年、2028年不參與任何選舉。明早記者會問你這題，不要東扯西扯，就直球回答要不要接受賭注？接受，賭注成立，不接受或不敢回答，沒事，耖俗辣也不是一天兩天，大家都習慣了。」

