陳佩琪稱要帶柯文哲相片去天安門抗議 黃帝穎酸：踩到中共紅線

柯妻陳佩琪聲淚俱下，要帶柯文哲照片到天安門抗議民進黨政府政治追殺。（記者塗建榮攝）

2025/08/18 14:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城等弊案遭羈押禁見，太太陳佩琪今（18日）聲淚俱下地指控民進黨政府要把柯文哲關押到死，她會帶著柯的相片前往中國天安門廣場表達抗議，律師黃帝穎對此表示，陳佩琪此舉其實已踩到中共的2大禁忌紅線。

黃帝穎臉書指出，陳佩琪要去天安門抗議台灣司法對柯文哲的審判不公，反而凸顯出中共獨裁政權未經審判就屠殺天安門的學生，並且已觸犯中共嚴禁民眾在天安門廣場進行政治活動的紅線。

黃帝穎進一步強調．陳佩琪一再瞎喊柯文哲哪裡罪嫌重大，但台灣可不是獨裁中共，不會像天安門事件一樣未經審判就屠殺手無寸鐵的學生。

黃帝穎指出，柯文哲羈押至今已抗告高等法院5次，而高院合議庭每次裁定均由3名法官組成，可見高院有15名法官認定柯文哲收賄、圖利等罪嫌重大。

黃帝穎說，若再加上台北地院重大金融犯罪專庭3名法官裁定羈押柯文哲、北院強制處分庭2度裁定羈押禁見的法官，目前高院、地院累計有20位法官認定柯文哲貪污圖利罪嫌重大。

