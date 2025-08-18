為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳佩琪稱要帶柯文哲相片去天安門抗議 黃帝穎酸：踩到中共紅線

    柯妻陳佩琪聲淚俱下，要帶柯文哲照片到天安門抗議民進黨政府政治追殺。（記者塗建榮攝）

    柯妻陳佩琪聲淚俱下，要帶柯文哲照片到天安門抗議民進黨政府政治追殺。（記者塗建榮攝）

    2025/08/18 14:23

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城等弊案遭羈押禁見，太太陳佩琪今（18日）聲淚俱下地指控民進黨政府要把柯文哲關押到死，她會帶著柯的相片前往中國天安門廣場表達抗議，律師黃帝穎對此表示，陳佩琪此舉其實已踩到中共的2大禁忌紅線。

    黃帝穎臉書指出，陳佩琪要去天安門抗議台灣司法對柯文哲的審判不公，反而凸顯出中共獨裁政權未經審判就屠殺天安門的學生，並且已觸犯中共嚴禁民眾在天安門廣場進行政治活動的紅線。

    黃帝穎進一步強調．陳佩琪一再瞎喊柯文哲哪裡罪嫌重大，但台灣可不是獨裁中共，不會像天安門事件一樣未經審判就屠殺手無寸鐵的學生。

    黃帝穎指出，柯文哲羈押至今已抗告高等法院5次，而高院合議庭每次裁定均由3名法官組成，可見高院有15名法官認定柯文哲收賄、圖利等罪嫌重大。

    黃帝穎說，若再加上台北地院重大金融犯罪專庭3名法官裁定羈押柯文哲、北院強制處分庭2度裁定羈押禁見的法官，目前高院、地院累計有20位法官認定柯文哲貪污圖利罪嫌重大。

    相關連結請見︰

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播