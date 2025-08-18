為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    扁嫂吳淑珍台南住家昏倒命危 住院4天好轉上午出院

    2025/08/18 11:25

    〔記者王俊忠／台南報導〕前總統陳水扁的妻子吳淑珍，於8月15日下午4點許在台南東區林森路的大樓住家突然昏倒，一度失去生命跡象，消防局獲報後派員前往接手急救，吳淑珍被送到新樓醫院時已恢復生命跡象，之後轉到普通病房治療、觀察，經過4天治療，吳淑珍病況穩定，已在今天上午出院。

    吳淑珍的兒子陳致中在母親昏倒送醫後、當天曾於臉書發文說，代表爸媽十二萬分感恩各界祈福關心，很抱歉無法第一時間一一回覆，但都溫暖收到，謝謝救護人員、社區人員在關鍵時刻給予急救，謝謝台南新樓醫院醫護團隊專業細心的醫療。

    陳致中說，其母出現的姿勢性低血壓是脊髓損傷病人的嚴重後遺症，隨時有致命的高風險，這也是我們家人最憂心的

    ，媽媽受傷40年來曾幾次在鬼門關前走一回，這次經搶救恢復心跳呼吸，到院時昏迷指數剩下3，之後生命徵象比較穩定，希望可以慢慢恢復，看到她孱弱的病體、但堅強的意志力，非常不捨，感恩上蒼保佑她、憐憫她、賜福她。

    據了解，吳淑珍於15日下午住進距住家較近的新樓醫院後，經妥善治療、照護，病情趨於好轉、穩定，到17日（週日）已能進食及與人對話，醫、病雙方討論後，決定在18日上午出院回家休養。

