    政治

    立委提案修兩岸條例 退將配合中共統戰宣傳可砍退俸

    圖為我國退役中將吳思懷（前排右1）2016年赴中參加一場紀念孫中山活動時，聽中共總書記習近平致辭、起立聽中華人民共和國國歌，引發爭議。（圖擷取自中國央視，資料照）

    圖為我國退役中將吳思懷（前排右1）2016年赴中參加一場紀念孫中山活動時，聽中共總書記習近平致辭、起立聽中華人民共和國國歌，引發爭議。（圖擷取自中國央視，資料照）

    2025/08/18 08:14

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕為遏止退將配合中共統戰宣傳，傷害我國家尊嚴，民進黨立委王定宇、林楚茵等人共同提案，修正兩岸人民關係條例第9條之3，若退將赴中參與中共黨政軍慶典或活動，有配合中國具有統戰目的之政治宣傳行為，可砍停月退俸。

    現行條文明定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與中國黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為。

    根據提案說明，有鑑於部分退休將領接受中共官媒訪談，將中共軍機繞台的威脅行為正當化，甚至講出配合中共統戰的言論，有影響國家安全之虞。

    現行條文定義的妨害國家尊嚴行為，僅限於參加中共黨政軍機關構所舉辦的慶典或活動，有對中共政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌或「其他類似行為」，「其他類似行為」能否適用仍有疑義。

    立委提案將現行條文「其他類似行為」改為「配合大陸地區具有統戰目的之政治宣傳行為」，若修正通過，可對外交、國防等政務官，及退役將領等配合中共統戰宣傳行為開罰。

    王定宇接受本報訪問時表示，2019年兩岸條例增訂「吳斯懷條款」，負責國防、國安重要人員及退休將領，到中國參加黨政軍及其附隨組織活動，做出國家尊嚴，影響民心士氣的，得罰款或扣除退休給與。

    王定宇指出，現在有發現一些軍人所做行為，還沒達到共諜程度，卻透過向解放軍效忠或配合中共宣傳鼓吹武統台灣，或在台灣推銷共產黨的政治進程。這一類配合中共文攻武嚇的宣傳行為，目前很難開罰，但台灣民眾相當厭惡，特別是少數退將配合中共統戰、傷害軍人聲譽，領得卻是台灣納稅人的俸祿，所以將此納入修正。

    他強調，退將配合中共統戰宣傳是否違法，這個是由檢察官認定，但必須先把國安漏洞補起來，不然會變成領著台灣納稅人的錢，應該要保家衛國的人，明著配合中共統戰宣傳，台灣多數民眾對這種領著國家退休俸，卻幫忙中共統一的非常憤怒，應修法加以規範。

