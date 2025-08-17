共諜輕判非司法單方責任 學者羅承宗揭立法缺失、主張行政先行

針對近年共諜案件頻傳，卻屢遭法官輕判，引發爭議。（情境照）

〔記者方瑋立／台北報導〕針對近年共諜案件屢遭輕判引發爭議，法律學者羅承宗昨（16日）晚說，問題不應僅歸咎於司法，而是立法、行政、司法三方都有責任，如立法者過去習慣設「天花板」卻不設「地板」，導致法官在量刑時缺乏下限，只能依不足的證據而輕判，這是立法者的缺失；他也主張「行政先行」，政府應以行政處分因應共諜滲透威脅，展現捍衛國安決心。

高雄科大科法所教授羅承宗接受本報訪問說，行政及司法權常有互相不理解的狀況，行政機關認定「軍人拿中國錢」是極其嚴重的事，送到法院就該重判；但站在法官角度，必須依法律與事實判斷，若證據不足，量刑自然偏輕，加上法律僅設上限卻未設下限，最後就出現「三個月有期徒刑、甚至易科罰金」的結果，讓社會觀感極差。

羅承宗直言，立法者也有其缺失，即當初立法時一味只想要設「天花板」，沒有想要設「地板」，很多犯罪如「貪汙治罪條例」，很多是規定N年以上有期徒刑，那就絕對不可能易科罰金，如果要設門檻應這樣來做，這就是立法的缺漏。

同時，羅承宗也說，對行政機關來說，共諜案很難抓證據，案件送到法官面前，也只能依照證據處理，所以若繼續彼此「怨懟」、相互責備也不會解決問題。

羅建議，當務之急就是立法修法應將「地板」設好，叛國罪行設定一年以上、三年以上有期徒刑，相信沒有人會反對。其次，對證據的強化即構成要件的修正，必須符合讓法官更容易判斷是否叛國的設計，而法官本身的國安意識強化也相當重要。

他以「指傳媒案」為例，指出當時法官一審認為該傳媒是與中國「福建日報」高層聯絡，與中國「官方」關聯的證據不足，然而「福建日報」就是中共福建省委直屬事業單位，顯示該法官對中國黨國體制、官民一體的情況缺乏理解，才會出現錯誤的判斷。他強調，法官不能僅憑一般憲政國家法律思維來理解中國，否則判決就可能差之千里，凸顯司法養成過程中的國安素養不足。

此外，羅承宗也主張應該「行政先行」，他以陸委會處理親中藝人爭議言論為例，說明行政機關可依「行政程序法」先行調查並處分，當事人若不服再提出救濟或進入法院，而非全靠曠日廢時的刑事程序。他認為，透過行政處分可更直接有效因應共諜滲透威脅，展現政府硬起來捍衛國安的決心，「這才是正道」。

