「扛最重法律責任」 罷免顏寬恒領銜人童香蘭上台 全場歡呼

罷免顏寬恒領銜人童香蘭。（記者廖耀東攝）

2025/08/16 20:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第二選區罷免顏寬恒將在8月23日投票，投票前最後週末，「中二解顏」今晚在沙鹿鹿寮福德宮，舉行「拒絕貪污，我同意！」造勢活動，「中二解顏」發言人林宣宏介紹罷免案領銜人童香蘭登台，全場歡呼雷動，林宣宏說，「童媽信任罷團，扛下最重法律責任」，讓我們大家給她熱烈掌聲。

林宣宏說，童媽完全沒過問一階提議、二階連署及三階投票過程，完全信任罷團，卻扛下最重法律責任，直到最後關頭才上台，罷免過程不管騷擾、謾罵及尾隨都走過來，從來就是不容易的事。

請繼續往下閱讀...

林宣宏表示，罷團志工這麼勇敢，是大家給我們滿滿勇氣，有這麼多人對家鄉有期待，希望能過翻轉中二選區，而顏寬恒一審被判八年四個月，違法貪污的立委為了家人利益，「憑什麼照顧我們鄉親？憑什麼當我們的立委。」

民進黨台北市議員林亮君說，2013年曾參與罷免淡水立委吳育昇運動，沒想到10多年後還要再來一次，中共對台收買國民黨立委，跟網紅眉來眼去破壞台灣民主制度，拜託大家用手中選票罷免台中藍委，重新做回國家主人，拒絕貪污、同意罷免。

罷免顏寬恒領銜人童香蘭（左）與「中二解顏」發言人林宣宏。（記者張軒哲攝）

「拒絕貪污 我同意」台中沙鹿晚會。（記者廖耀東攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法