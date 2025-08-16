論跪舔黃安哪比得上館長？ 沈榮欽：和黃國昌是台灣兩種小人的類型

民眾黨立法院黨團總召黃國昌（右）、網紅「館長」陳之漢（左）。（資料照）

2025/08/16 11:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前正在中國進行二次遊的網紅「館長」陳之漢正展開他的深圳之旅。對此加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，論跪舔之勤，黃安哪裡比得上館長？館長和黃國昌兩人經常一搭一唱，正好是台灣兩種小人的類型，這兩人都是為了個人利益可以出賣朋友、人民、乃至國家的典型，如今成為中共寵愛，真是不令人意外。

沈榮欽在臉書PO文表示，他曾說早知以館長膝蓋之軟、舌頭之勤，不過是另一個黃安，他錯了，論跪舔之勤，黃安哪裡比得上館長？很多人都注意到館長吃當歸時，故意說「台灣當歸」，鼓勵中國併吞台灣。而且繼續批台舔中，說深圳高房價是經濟繁榮、台灣高房價則是炒房結果，連在地的陪同者都對館長的厚顏驚訝到一時不知如何回答。

請繼續往下閱讀...

沈榮欽指出，是的，館長不只要處處貶台去討好中國，而且他心中要討好的甚至不是中國一般百姓，而是中國共產黨，才是他念茲在茲的跪舔對象，在館長出發訪中前夕，中國正好發生江油事件，一位少女遭到霸凌虐待上網後，因為少女出身自貧窮家庭，中國公安根本沒有處理，讓霸凌者繼續在外囂張，直到事件鬧大後，還替霸凌者大事化小，刻意不處理搶劫被霸凌者的事實（否則霸凌者就算未成年也必須判刑入獄），引發江油人民怒火暴動。

沈榮欽續指，館長因為馬上又要赴中拍馬，所以在直播中，刻意找了一張不知從何而來的AI少女合成照片，說都是民進黨用AI合成，整件事情都是假的，刻意忽略中國底層人民的痛苦，以便討好中共。人格無底限到這種地步，連黃安看了也要自嘆弗如，希望中國民眾能夠理解，館長不過是中共的一個棋子，他要的只是經濟上的利益，完全不在乎中國人的死活，別再被他騙了。

沈榮欽直言，而當台灣政府禁止退將到中國參加閱兵時，立刻傳出館長可能參加，以方便中共能夠繼續對台灣的認知戰，館長和黃國昌兩人經常一搭一唱，正好是台灣兩種小人的類型，這兩人都是為了個人利益可以出賣朋友、人民、乃至國家的典型，如今成為中共寵愛，真是不令人意外。

