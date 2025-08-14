為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中配揪里長赴中接受招待竟無罪 陸委會：背後有金援「法院不採納」

    「大高雄海峽兩岸經貿文化促進會」理事長蔡占萍。（翻攝蔡占萍臉書）

    2025/08/14 19:35

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕檢方調查，中國江蘇省南通市台辦指示「大高雄海峽兩岸經貿文化促進會」理事長蔡占萍，2023年招攬里長、國民黨黨工組團赴中參訪，因正值總統大選，蔡被依「反滲透法」等罪嫌起訴，但高雄地院法官認為出遊者「自費」購買機票，不存在對價關係，判蔡女無罪。陸委會今日表示，該團住宿和餐飲等消費遠超過自費額，顯見背後有資金挹注，可惜法院依然不採納。

    高雄地檢署檢方查出，蔡占萍2023年10月間受江蘇省南通市台辦人員指示，率團共30餘人赴江蘇省南通市，參加者僅需付機票費用，全程落地招待，蔡女於返國後在通訊軟體群組內，向群組成員提及支持特定政黨及候選人的言論。

    不過，高雄地院法官審酌蔡女是旅程結束後近1個月才發文，依相關事證，難認貼文與旅遊有對價關係，且成員赴中旅遊是否接受落地招待尚屬有疑，難認蔡女受滲透來源資助，利用網際網路為特定候選人宣傳，相關罪證不足。

    對此，陸委會發言人梁文傑指出，這個案子高雄地檢有提出上訴，現在還是被法院判處無罪，但高雄地檢上訴時有提出來，這個團的住宿和餐飲等消費，遠超過他們的自費額，顯見背後有資金挹注，可惜法院依然不採納。

    梁文傑指出，對於這個個案，只能尊重法院，但還是要提醒，偵查機關不管是調查局、檢方也好，偵辦「反滲透法」和「國安法」相關案件都辦得非常辛苦，蒐集證據、調查證據都非常不容易，希望全國人民給偵查機關多一點鼓勵。

    熱門推播