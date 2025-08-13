傳盧秀燕棄選國民黨主席 李乾龍不解：大家覺得都已經說好了

前國民黨秘書長李乾龍今日上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪。（截圖自網路）

2025/08/13 09:19

〔記者施曉光／台北報導〕台中市長盧秀燕被傳決定棄選國民黨主席，支持盧角逐下任國民黨主席的前國民黨秘書長李乾龍今（13）日上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時表示驚訝，他強調，多次密切聯繫，盧秀燕也表達參選的強烈意願，黨籍各地方正、副議長更是百分百支持，6成以上黨員也都支持，盧秀燕有責任出來承擔重責大任，而且盧秀燕本人迄今都沒有告訴他決定不選，多位正副議長看到新聞都很錯愕，大家覺得都已經說好了、怎麼又有不選的說法？

對於主持人提問，如果盧秀燕確定不選，朱立倫是否適合繼續擔任黨魁？李乾龍沒有正面回應，只強調最符合民意的人選就是盧秀燕，而且唯有盧才能把國民黨帶向重返執政之路，大家會繼續勸進，823之後所有正副議長都會公開站出來，站到盧秀燕的背後。

主持人追問，如果朱立倫連任，是否願意支持朱？李乾龍說，如果盧秀燕確定不選，朱立倫又登記參選並且當選，他也只能尊重黨意。

不過，在廣告時間，李乾龍對主持人說，朱立倫已經多次說要華麗轉身，他並強調，有近200名黨工與志工因這次大罷免連署、偽造文書被起訴，黨中央應該義無反顧幫這些人承擔，而且起碼要有一級主管出來承擔責任，坦承是自己下令，否則教國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人情何以堪？他重申，黨中央要有人出來承擔責任！

李乾龍表示，盧秀燕的名望、支持度得到大家肯定，國民黨的黨魁唯一人選就是盧，他勸盧秀燕不必有「腳踏兩條船」的顧慮，因為國民黨是秘書長制，還有副主席、各單位主管可以幫忙分憂解勞，他建議盧秀燕擔任黨主席後多設幾位副主席，邀請台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新北市長侯友宜以及嘉義市長黃敏惠擔任副主席幫忙黨務，絕對不會耽誤台中市政，而且依他個人的認知，盧秀燕應該是會選黨主席。

對於今日傳出盧秀燕支持一位曾經擔任過國民黨副主席的人參選黨魁，主持人點名前台中市長胡志強、現任國民黨副主席連勝文、前國民黨副主席郝龍斌，問李乾龍誰最適合？他說，如果萬不得已，真的勸不動盧秀燕，而盧秀燕所提替代人選可以說服大家，他也會尊重，但仍強調盧秀燕應該為國為黨承擔重責大任。

在廣告時間，李乾龍一度脫口稱，胡志強也很優秀，頭腦清楚，但唯一缺點就是身體不好，不過，身體不好還是可以坐在辦公室指揮。

