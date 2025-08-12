反對黃國昌選新北！陳學聖開藍營第一槍：別一開始就想搶直轄市

國民黨前立委陳學聖。（資料照）

2025/08/12 00:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌本週一（11日）表態參選2026縣市長選舉，劍指新北市長，稱希望與藍營共推一組最強人選，引發熱議。不少人認為黃國昌是要國民黨還726藍白合反罷免大成功的人情債，直接將新北「禮讓」給他來選。對此，藍營前立委陳學聖開第一槍反對，認為白營一開始就說要搶直轄市太超過。

黃國昌11日上午接受名嘴朱凱翔專訪時表示，民眾黨接下來的目標是拿到行政權，第一個著眼的就是2026，明確表示自己要參選新北市長，他會努力讓自己成為「一個最好的選擇」。黃國昌暗示，如果新北有3組人馬下去選，風險非常高，屆時恐讓民進黨坐享漁翁之利，因此他希望在野共推一個最強的候選人。其發言曝光後，不少政治評論員都認為其言下之意就是要藍營讓位。對此，藍營同日僅回應稱，未來新一屆黨主席接任，會持續與藍白密切對話。

不過黃國昌的表態確實引發國民黨內部緊張，部分人士認為藍營已在新北執政將近21年（算上台北縣長周錫瑋），如此輕易就拱手讓人實在說不過去。陳學聖11日在三立政論節目《前進新台灣》被問到國民黨是否真的會禮讓黃國昌時，起初委婉表示「這真的是要看10月選出來的新任黨主席是誰，因為現在的黨主席不能去為下一個選舉去做決定，但是藍白合是必然的趨勢，就看怎麼合。」

他接著說，民眾黨想要壯大自己是天經地義，再自然不過的事，「但你可以先從民代開始壯大起來，你可以從省轄市壯大起來，你不要一開始就說我要一線的直轄市！白營想要壯大我們可以體會，但你不要又複製了2024年，說什麼『坐二望一』（指柯文哲），把國民黨踢到老三，到最後結果出來，證明你其實才是老三。」

點名李四川是新北最強母雞

陳學聖表示，有了2024總統大選的教訓，他認為這次要「務實的藍白合」，「協商過程中民調只是其中一項，你有很多種方式，去比出誰是最強的人，這會是下屆黨主席要頭痛的事。」

至於國民黨本身在新北，侯友宜之後是否有「最強母雞」？陳學聖暗示「就是那個一直都不講話的人啊」，在主持人追問下，陳學聖坦言就是現任台北市副市長李四川。

