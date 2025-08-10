2026縣市議員佈局曝光！民眾黨：一區一席為原則

民眾黨第三屆第二次全國黨代表大會。（記者陳逸寬攝）

2025/08/10 15:11

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今舉行黨代表大會，會中通過年度決算報告、財務管理條例、公職人員選舉提名條例、政策綱領能源韌性與公正永續決議文等。會後，民眾黨秘書長周榆修受訪時說，黨中央後續會依照母法制定相關辦法及選舉決策委員會，2026地方選舉縣市議員除現任16位議員連任外，其餘選區提名會以一區一席為原則。

周榆修指出，黨代表大會通過了年度決算報告、黨章修正及財務管理條例，公職人員選舉提名條例的母法，一通過之後，就會依照這個母法開始來制定2026的提名辦法跟選舉決策委員會，大步邁開，黨在2026地方選舉上的每一步，就會加速的就提名部分來做提名。

就議員部分，周榆修說明，現有全國16位議員的選區，沒有什麼太大的意外，黨會加快、加速辦理提名作業；另，每個其他可以打下來的選區也會珍惜，用最嚴肅的態度來提名最好的人選， 民眾黨會以一區一席為原則。

至於已退黨的不分區被提名人徐瑞希，爆料稱柯文哲被關押之前曾留下「手諭」紙條，要求增設副主席，並點名周榆修也知情。周榆修則回應：「沒有！我從來沒有看過那個紙條。我再講一次，我從來沒有看過。」

