為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    2026縣市議員佈局曝光！民眾黨：一區一席為原則

    民眾黨第三屆第二次全國黨代表大會。（記者陳逸寬攝）

    民眾黨第三屆第二次全國黨代表大會。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/10 15:11

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今舉行黨代表大會，會中通過年度決算報告、財務管理條例、公職人員選舉提名條例、政策綱領能源韌性與公正永續決議文等。會後，民眾黨秘書長周榆修受訪時說，黨中央後續會依照母法制定相關辦法及選舉決策委員會，2026地方選舉縣市議員除現任16位議員連任外，其餘選區提名會以一區一席為原則。

    周榆修指出，黨代表大會通過了年度決算報告、黨章修正及財務管理條例，公職人員選舉提名條例的母法，一通過之後，就會依照這個母法開始來制定2026的提名辦法跟選舉決策委員會，大步邁開，黨在2026地方選舉上的每一步，就會加速的就提名部分來做提名。

    就議員部分，周榆修說明，現有全國16位議員的選區，沒有什麼太大的意外，黨會加快、加速辦理提名作業；另，每個其他可以打下來的選區也會珍惜，用最嚴肅的態度來提名最好的人選， 民眾黨會以一區一席為原則。

    至於已退黨的不分區被提名人徐瑞希，爆料稱柯文哲被關押之前曾留下「手諭」紙條，要求增設副主席，並點名周榆修也知情。周榆修則回應：「沒有！我從來沒有看過那個紙條。我再講一次，我從來沒有看過。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播