林國成又爆粗口！扯大甲媽「太興」才罷顏寬恒

台中國民黨9日舉辦「挺寬恒、反惡罷」烏日區團結大會，中三、中二、中八選區立委楊瓊瓔、顏寬恒和江啟臣一起比出「反惡罷」手勢合影。（記者廖耀東攝）

2025/08/09 22:56

〔記者陳建志／台中報導〕民眾黨立委林國成上月才在反罷免集會上，對賴清德總統連罵「X你娘」三字經引發爭議，事後還在臉書發文道歉，沒想到今天出席顏寬恒在烏日舉辦「挺寬恒、反惡罷烏日團結大會」，又爆粗口罵「靠X」，還說私下問民進黨，要罷免顏寬恒是因為「大甲媽太興（興旺）」，相關言論又引發爭議。

台中第2選區立委顏寬恒罷免案8月23日將投票，顏寬恒今天在烏日舉辦「挺寬恒、反惡罷烏日團結大會」，現場聚集近1500位民眾到場力挺，民眾黨立委林國成也到場站台。

林國成上個月宣傳726反罷免時，脫口飆粗口開嗆「我要跟賴清德說，我要X你娘，忍到無法再忍了！」提到自家前黨主席柯文哲仍在羈押中，還越說越激動再度飆罵，「做三X總統！」五度以三字經飆罵總統引起抨擊。

林國成事後在臉書發文道歉，承認情緒失控才失言，為社會帶來不好的示範，「的確不妥，有錯就要認」，不過今天幫顏寬恒站台又被質疑爆粗口。

林國成說，看到現場民眾的士氣，就是要來對抗「垃圾」的民進黨，並說私底下問民進黨，奇怪顏寬恒實實在在很認真打拚、為何要罷免他？「他們偷偷跟我說，罷免顏寬恒就是因為『大甲媽太興（興旺）』，我說大甲媽很興是在保佑我們台灣人，這是好事啊！」他們又說：「顏寬恒很好啦，但是他爸（前立委顏清標）太出名了」，林國成說到激動處又飆粗口，「我說靠X！哪有人這樣就罷免？」根本是亂罷免。

林國成說，這次從台北南下，就是要來見證「惡罷」，呼籲大家不同意罷免。

林國成今天幫顏寬恒站台，又脫口罵「靠X」，引發議論。（擷取自顏寬恒臉書）

台中國民黨9日舉辦「挺寬恒、反惡罷」烏日區團結大會，中二選區立委顏寬恒。（記者廖耀東攝）

