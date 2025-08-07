外交幕後》強生訪台讓中國「氣怫怫」 凱達格蘭論壇挺台訊號成形

前英國首相強生。（資料照）

2025/08/07 15:21

〔記者方瑋立／台北報導〕「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」5日圓滿落幕，本屆由前英國首相強生（Boris Johnson）及法國國民議會前議長戴扈傑（François de Rugy）2位重量級嘉賓發表專題演說，引起中國強烈不滿。外交官員今（7日）說，揭發中國法律戰論述的威權擴張本質和野心，並共同面對「民主台灣」與「獨裁中國」課題，已是國際民主陣營的共識和行動方向。

論壇也邀請來自美國、日本、加拿大、菲律賓、印度、波蘭、斯洛伐克、丹麥等10國12位政要及專家學者與談，聚焦民主國家關注的「印太區域安全」、「全社會防衛策略」、「經濟科技與產業外交戰略整合」等主題，在議程設計與講者安排上均別具巧思，且國際貴賓釋出明確挺台訊號，更強調台灣在全球體系中的關鍵角色，使本屆論壇在社會各界引發熱烈關注與迴響。

外交官員今天說，「凱達格蘭論壇」與「玉山論壇」為外交部主辦的兩大年度國際論壇，分別與遠景基金會及台灣亞洲交流基金會合辦，今年已分別舉辦至第9屆與第8屆。

官員透露，由於歷屆論壇出席的各國貴賓與政要備受矚目，也是「世界走進台灣」的具體成果展現，外交部長林佳龍對兩論壇高度重視，自籌備初期就多次主持部內會議，親自定案論壇主軸、並擬定「因應中國混合戰」、「海底電纜破壞風險」以及「台灣在全球 AI 生態系角色」等議題，作為議程設計和貴賓邀請的核心考量，展現台灣在全球關鍵議題上可積極參與並貢獻世界。

官員轉述，林佳龍盼論壇從內容規劃到細節執行做足萬全準備，呈現台灣作為「世界的台灣」在區域與全球扮演關鍵角色的實力。

該官員指出，近年台灣與G7及印太國家關係持續深化，不僅與美、日、英、法、加等國在價值、安全、經濟與科技等領域互動頻繁，也和菲律賓、澳洲、紐西蘭、印度等印太國家在雙邊關係上取得實質進展，為凸顯外交工作重點，今年4月起外交部在既有12個邦交國外，大廳新增展示G7及印太地區12國國旗，盼以「總合外交」策略拓展台灣國際空間。

官員提及，台灣和歐洲地區諸多國家近年互動頻密，尤以英、法兩國關係甚具進展。他並舉例，法國總統馬克宏5月間在「香格里拉對話」公開示警美國及印太國家「若以放棄烏克蘭為代價，恐對台灣構成風險」，7月份相繼公布的法國「國家戰略報告」及新版「印太戰略」報告均關注台灣及台海安全。而英國則在6月派遣軍艦通過台灣海峽，以行動捍衛台海航行自由，同月公布的英國「戰略防衛檢討」及「國家安全戰略」2份文件，均重申英國關切台海和平與穩定的堅定立場。

對此，官員說，林佳龍這次親自拍板力邀強生和戴扈傑參與論壇並發表專題演講，不僅回應並感謝英、法兩國對台灣日益增加的重視，也盼持續深化合作、攜手維護印太區域和平穩定。

強生面對媒體知無不言 挺台直踩中國痛腳

強生此次來台期間除發表專題演說，也出席記者會回覆媒體提問，當被問及英國是否承認巴勒斯坦和台灣時，強生指出「兩者有相似之處」，不過根據1933年「蒙特維多國家權利義務公約」，「台灣獲得英國承認的主張更為有力」，因為「台灣確實擁有一個公認的政府、控制的邊界及一個真正的民主制度」，但強生也強調，積極尋求單方面改變現狀或要求被承認為獨立國家「並非台灣人民的訴求」，台灣人只要求保有自由民主的國家不受脅迫和威脅。

此言論立即引發中國不滿，中國駐英大使館在6日發表聲明批評強生把台灣問題與巴勒斯坦問題相提並論，是「胡言亂語，荒唐至極」，並對強生「不顧中方堅決反對竄訪台灣並發表極不負責任的言論予以強烈譴責」。外交官員說，中方反應恰恰顯示強生訪台釋放的挺台訊號和發言直踩中國痛腳，迫使中國只能再度訴諸「戰狼外交」語言，流於情緒性恐嚇及脅迫，對中國負面的國際形象恐怕只是提油救火。

強生在記者會上也表示「北京的官方說法是中國可以透過武力統一台灣」，他並示警「若（中國）試圖以武力單方面改變憲法地位，不管對世界、對中國自身都可能導致徹底的災難」。官員認為，從強生的回答中清楚表達，中國才是試圖破壞台海和平穩定現狀的一方，而台灣人民希望的是保護現狀、和平解決問題，顯示中國作為國際秩序和區域情勢破壞者的形象，更凸顯台灣作為國際社會良善力量的存在。

揭發中國威權擴張野心 已是民主陣營共識

官員進一步指出，今年7月初林佳龍出席國際法學會論壇致詞時，提及中國屢屢挑戰「以規則為基礎的國際秩序」，包括長期施壓台灣國際參與、扭曲聯大第2758號決議，並將該決議武器化、聲稱「台灣是中國一部分」等錯誤主張，已引發民主國家警覺，並透過軍艦通過台海、議會通過友台決議等方式反制。林佳龍當時強調，中華人民共和國從未統治台灣，現狀是「中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬」，對照強生和出席凱達格蘭論壇與會者的發言，可見揭發中國法律戰論述的威權擴張本質和野心，並共同面對「民主台灣」與「獨裁中國」課題，已是國際民主陣營的共識和行動方向。

