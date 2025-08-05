為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高喊想吃「鳳梨酥」！前英相強生給台灣關稅談判「一個建議」

    前英國首相強生5日上午出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」開幕式，下午出席媒體見面會，回應媒體提問。（記者廖振輝攝）

    前英國首相強生5日上午出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」開幕式，下午出席媒體見面會，回應媒體提問。（記者廖振輝攝）

    2025/08/05 17:15

    〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣面臨美國對等關稅，將被課徵20％的「暫時性關稅」。針對與美國總統川普（Donald Trump）談判的策略，英國前首相強生（Boris Johnson）今（5）日給出建議，指出川普喜歡交易，要做出交易，「讓他成功」（Give him a success）。

    英國前首相強生受遠景基金會邀請赴凱達格蘭論壇演講，並於今日下午舉行記者會時，熱情分享昨日在台灣享用鼎泰豐多款小籠包的體驗，他也說，他最想嘗試的台灣食物是鳳梨酥。

    被問到對台灣與美國進行關稅談判的建議，強生高呼三聲，「感謝脫歐！」（Thanks to Brexit），讓英國享有較低的關稅；他指出，川普喜歡交易，台灣應做出交易，「讓他成功」。

    強生認為，川普基本上是台灣的強力支持者，在任期內希望延續自由民主的台灣；但因為川普正試圖與中國達成貿易協定，比起戰略（strategic），川普現在更需要有戰術性（tactical）。

    談及半導體產業，強生除了重申上午演講曾說過的，在他的首相任內，曾評估過英國投入半導體產業的可能性，最後評估投入成本及可能成果，未落實相關計劃，他也強調，英國最好的選擇是保護台灣，以確保建立台英強力關係，讓英國能夠進口台灣微型處理器。

    前英國首相強生（左）5日上午出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」開幕式，下午出席媒體見面會，回應媒體提問。（記者廖振輝攝）

    前英國首相強生（左）5日上午出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」開幕式，下午出席媒體見面會，回應媒體提問。（記者廖振輝攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播