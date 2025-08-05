高喊想吃「鳳梨酥」！前英相強生給台灣關稅談判「一個建議」

前英國首相強生5日上午出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」開幕式，下午出席媒體見面會，回應媒體提問。（記者廖振輝攝）

2025/08/05 17:15

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣面臨美國對等關稅，將被課徵20％的「暫時性關稅」。針對與美國總統川普（Donald Trump）談判的策略，英國前首相強生（Boris Johnson）今（5）日給出建議，指出川普喜歡交易，要做出交易，「讓他成功」（Give him a success）。

英國前首相強生受遠景基金會邀請赴凱達格蘭論壇演講，並於今日下午舉行記者會時，熱情分享昨日在台灣享用鼎泰豐多款小籠包的體驗，他也說，他最想嘗試的台灣食物是鳳梨酥。

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被問到對台灣與美國進行關稅談判的建議，強生高呼三聲，「感謝脫歐！」（Thanks to Brexit），讓英國享有較低的關稅；他指出，川普喜歡交易，台灣應做出交易，「讓他成功」。

強生認為，川普基本上是台灣的強力支持者，在任期內希望延續自由民主的台灣；但因為川普正試圖與中國達成貿易協定，比起戰略（strategic），川普現在更需要有戰術性（tactical）。

談及半導體產業，強生除了重申上午演講曾說過的，在他的首相任內，曾評估過英國投入半導體產業的可能性，最後評估投入成本及可能成果，未落實相關計劃，他也強調，英國最好的選擇是保護台灣，以確保建立台英強力關係，讓英國能夠進口台灣微型處理器。

前英國首相強生（左）5日上午出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」開幕式，下午出席媒體見面會，回應媒體提問。（記者廖振輝攝）

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