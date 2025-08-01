罷傅崐萁失敗花蓮咖啡店宣布停業！新消息再掀熱議

花蓮知名咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets」宣布罷傅失敗關店，隔幾天發文「新店規劃中」，引起網友熱議。（資料照）

2025/08/01 22:13

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮以老宅風格及肉桂捲聞名的咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets」力挺罷免傅崐萁，投票前，闆娘更喊話「若罷免失敗就結束營業」，最終也兌現承諾，7月27日宣布結束營業。然而，隔沒幾日店家臉書粉專發文提及「新店規劃中、宅配規劃中」，再度引發網友熱議。

花蓮知名咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」選前喊話「若罷免失敗，當天就是結束營業」。如今726罷免案落敗，闆娘也兌現承諾，7月27日在粉專發文，「謝謝48,969位花蓮人一起守護花蓮。SabiSabi Coffee&Sweets於2025/07/26結束營業」。

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然而，不到3天，7月29日店家突然發布貼文，「物品即將拍賣！開放購買冰箱、桌椅、吧檯等店內物品」。除此之外，更透露「新店規劃中，宅配規劃中」，並附註「國民黨、民眾黨支持者勿擾」，猜測店家將在新的地方重新開始營業。

消息曝光，再度引起網友熱議，網友驚喜留言，「加油！你在哪我們就在哪」、「希望你趕快歸西，花蓮人不懂你沒關係」、「新店請通知，期待」。除此之外，也有各地網友邀請到不同縣市開店。

但也有網友說，「連拍賣也要分支持哪個黨，令人無語」、「想開新店或想休息再出發直說就好了，為啥硬要扯政治」。

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