涉收賄護航修《商港法》爭賠償 前立委陳歐珀延押禁見2個月

前立法委員陳歐珀（中）。（資料照）

2025/08/01 16:59

〔記者劉詠韻／台北報導〕曾三連霸的民進黨前立委陳歐珀，疑收受聯興國際物流公司數百萬元不正利益，並於立法院召開公聽會，協調向台灣港務公司爭取降低基隆港東岸碼頭的租金，涉嫌違背職務收賄、財產來源不明、洗錢防制法等罪嫌，台北地檢署6月聲押禁見獲准；隨著羈押期將屆，北檢續提延押，台北地方法院今裁定，自8月4日起再延長羈押禁見2個月，全案仍可抗告。

檢廉調查，陳歐珀任內期間疑似接受聯興負責人洪英正每月定期匯款，並藉立委職權，協助聯興降低碼頭租金。2018年，德籍貨輪「梅爾斯號」撞毀基隆港設施，導致聯興設備嚴重損壞；2020年，陳受聯興請託，推動修正《商港法》第72條，擬將船舶造成公有、民有商港設施受損，列為可勒令船舶停止作業或禁止出、入港事由，以利未來爭取全額賠償。

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檢方接獲檢舉，6月3日發動搜索並約談多名相關人士，翌日依依不違背職務收賄、公務員財產來源不明、洗錢等罪嫌，向法院聲押陳歐珀。法官認為，有事實足認陳歐珀有滅證、串供之虞，且陳的出入境紀錄確實較為頻繁，考量現今通訊軟體種類繁多，勾串容易，有羈押禁見的理由與必要性，裁定羈押禁見2個月。

隨著押期將於8月3日屆滿，北檢聲請延押。法院本週一開庭審理，認為羈押理由與必要性未消滅，尤其考量陳歐珀近年出入境紀錄頻繁，且現今通訊工具發達，易與他人勾串，因此今裁定自8月4日起，再延長羈押禁見2個月。

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