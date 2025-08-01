新北1880億元普發免舉債！ 新北議會民進黨團將提案發4萬6現金

新北市議會民進黨團今（1）日舉行記者會，訴求新北市長侯友宜「苦民所苦」普發現金4萬6000元。（記者黃子暘攝）

2025/08/01 11:27

〔記者黃子暘／新北報導〕中央地方是否還稅於民、普發現金，成為攻防焦點。新北市議會民進黨團今（1）日舉行記者會，訴求新北市長侯友宜「苦民所苦」普發現金4萬6000元；書記長顏蔚慈說，新北市整體淨資產扣掉負債後，去年增加1724億元，再加上去年超收62億、未執行歲出預算94億，依藍白「只要有錢就該普發」邏輯，新北有1880億元，普發4.6萬元免舉債、免等財政收支劃分法修法後的統籌分配稅款374億元，黨團將在8月20日起的臨時會提案。

侯友宜在市政行程中受訪回應，新北去年短絀48億元，長年有887億收支短絀，和中央剩餘8000多億元不一樣，再加上中央扣一般補助款，主要補助款又調整比例，財劃法經費也沒發下來，新北節約之下仍短絀，豈有餘裕發現金？盼中央該給地方的，儘速給地方。

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副召蘇錦雄、幹事長山田摩衣說，侯友宜批評中央未普發現金，說一萬元對「艱苦人」來說是救命錢，黨團要求侯友宜實踐自己理念，別對中央就說要還稅於民，地方有餘裕卻冷漠以對，這是雙重標準；藍白說普發現金獲得民調高度支持，新北作為最大城市，應做領頭羊帶頭做起，籲市府提出具體回饋機制。

議員張嘉玲、張維倩、黃淑君指出，美國暫時性關稅20％，藍白號稱要求中央普發現金一萬元是因應關稅衝擊，現在正是新北普發4.6萬元「苦民所苦」時機，去年新北未執行歲出預算94億元等同「錢給他花，都不會花」，市府面對預算賸餘就該普發。

議員翁震州、石一佑、周雅玲表示，新北財庫淨賺1724億元，現在立刻完成4.6萬元普發綽綽有餘，呼籲市議會國民黨團響應提案，若今年市府不普發，黨團明年再加倍提案到6萬，臨時會上提案，大眾會看見哪些議員支持民意。

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