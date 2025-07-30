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    郭雨新逝世40週年紀念展 宜蘭青年傳承民主火苗

    郭雨新逝世40週年紀念展，宜蘭青年觀展傳承民主火苗。（記者王峻祺攝）

    郭雨新逝世40週年紀念展，宜蘭青年觀展傳承民主火苗。（記者王峻祺攝）

    2025/07/30 14:15

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕戰後民主前輩郭雨新的宜蘭故居「民主尋蹤館」，今天舉行郭雨新逝世40週年紀念展，民進黨宜蘭縣黨部率領「2025政動新世代 Team Taiwan」青年營學員參訪，傳承民主火苗，見證民主先驅堅守台灣民主的信念。

    現由仰山文教基金會規劃的民主尋蹤館，是前省議員、被譽為「黨外祖師爺」的郭雨新故居地，即日起舉辦逝世40週年紀念展，展出過往珍貴文物，包括對抗國民政府的所有艱辛歷程。

    展覽由郭雨新次子、前駐希臘大使郭時南進行導覽。郭時南說，郭雨新一生堅守民主台灣的信念，勇於挑戰威權統治，更在美國宣布要跟蔣經國角逐總統，象徵「台灣人也能選總統」的政治理念，啟發台灣政治與社會未來的巨變，讓廢除國民大會、總統直選等當時人民遙不可及的想法，如今已成為台灣民主的日常。

    前立法院長游錫堃說，郭雨新挺身而出為台灣爭取自由與人權，是台灣走向民主的基石，也是他個人的政治啟蒙者。民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，郭雨新點燃民主薪火，如今已成為照亮台灣的燈塔，紀念展精心策劃，透過文物與史料呈現郭雨新的時代風貌與歷史定位，期盼讓更多年輕世代透過展出理解過去、肩負未來，繼續為自由、人權與民主奮鬥不懈。

    「暗夜孤島，薪火成炬」郭雨新逝世40週年紀念，將於8月1日在宜蘭民主尋蹤館舉行文物影像特展開幕式，8月2日則於慈林演藝廳舉辦紀念音樂會，由仰山合唱團、就是愛樂等樂團演出。

    宜蘭郭雨新逝世40週年紀念展，民進黨宜蘭縣黨部率領「2025政動新世代 TeamTaiwan」青年營學員參訪，傳承民主火苗。（記者王峻祺攝）

    宜蘭郭雨新逝世40週年紀念展，民進黨宜蘭縣黨部率領「2025政動新世代 TeamTaiwan」青年營學員參訪，傳承民主火苗。（記者王峻祺攝）

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