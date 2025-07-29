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    新竹縣府將組織再造總額不變增2個處 3個月內拍板

    新竹縣長楊文科責成縣府人事處，3個月內研究提交縣府組織再造計畫。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科責成縣府人事處，3個月內研究提交縣府組織再造計畫。（記者黃美珠攝）

    2025/07/29 17:26

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣長楊文科今天宣布，因應中央修訂地方行政機關組織準則，新竹縣府獲准組織再造可新添2個處，他要求秘書長李安妤即刻進行幕僚作業、縣府人事處主政，檢討府內現有局、處業務權責分工狀況，參考當前全縣發展態勢、產業和社會需求、特殊鄉鎮的獨特性等，最慢在3個月內提出那些局處的業務需要整併或獨立，敲定將新設哪2個處，使新竹縣的未來有更大幅度邁進的可能。

    由於縣議員鄭朝鐘5月定期會曾要求縣府交通旅遊處職掌的交通和旅遊業務應該「分家」；再加上楊文科出身竹科的背景，讓他非常積極推動AI智慧管理，以致資訊相關業務在府內越形吃重，也符合當前的時代潮流，所以眼下呼聲最高的就是變成縣府交通處、旅遊處、以及資訊處，楊文科說「都不排除」。

    他說，計畫新增2處的編制必須要儘快討論定案，同時要把當前各局處業務劃分不明的做檢討，趁勢重新改造，這是為了新竹縣的長治久安來考量。

    新竹縣府目前的法定編制員額是1171人，乃根據1998年的全縣人口、面積、以及縣府自有財源等條件而訂，這讓近年全縣總人口不斷成長的新竹縣內公務員，業務量已成為一般地方政府的1.5倍，大家苦不堪言。只是新增1個處，人力配置至少要有20人，在總員額不變下，如何透過檢討當前局處的業務分工、權責畫分等，是目前縣府人事處面臨最大的挑戰，也是府內公務人員們又期待、又怕受傷害所在，近期反而因為組織再造案而人心浮動，顯得惶惶不安。

    新竹縣政府將組織再造，只是因總額不變卻要新添2處，其實人心惶惶。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府將組織再造，只是因總額不變卻要新添2處，其實人心惶惶。（記者黃美珠攝）

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