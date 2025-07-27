鄭秀玲批黃國昌迷失在權力追逐 籲國人勿信他滿口謊言

台大經濟系兼任教授鄭秀玲今（27）日發聲明，呼籲國人不要相信誤國誤民的黃國昌。（資料照）

2025/07/27 21:00

〔記者林曉雲／台北報導〕台大經濟系兼任教授鄭秀玲今（27）日發聲明指出，各地公民團體自發罷免經過一年多努力，通過二階連署有31位國民黨立委被罷成案，雖然第一批24位罷免投票未過，但只能視為老師想當掉表現不佳的學生，給予補考，最後補考勉予通過，未料這24席立委不思反省，竟自以為勝利，又原形畢露囂張起來，而民眾黨黃國昌竟要總統賴清德道歉及行政院長卓榮泰下台，她呼籲國人不要相信誤國誤民的黃國昌。

鄭秀玲表示，最令人失望的是黃國昌等8席民眾黨不分區立委，上任一年多來，未發揮第三勢力的關鍵把關角色，若能引導席次沒有過半的國民黨理性問政、認真審查預算、愛國愛民，就不會有這場罷免運動，如郝明義所言，今日的黃國昌已完全背叛過去他揭弊保台核心價值，他基於個人政治算計，不惜昧著良心和充滿爭議的國民黨團總召傅崐萁緊密合作毀憲亂政、亂刪預算、誤國誤民。

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鄭秀玲批評黃國昌自上任立委以來，刻意以攻擊及抹黑賴清德，製造社會對立為職志，可見其已迷失在權力追逐中。因此，呼籲國人不要再相信他的滿口謊言，更亟需推動可罷免不分區立委的法案，補上此民主漏洞，才能杜絕不分區立委的胡作非為。

鄭秀玲也質疑黃國昌加入民眾黨是為了取代柯文哲，協助國民黨反罷免則是為了吃下國民黨，當年國民黨內政委員會召委張慶忠趁亂30秒通過服貿協議，黃國昌大為光火，參與太陽花學運，如今卻和傅崐萁合作，一味破壞立法院的程序正義，今昔相比，判若兩人。

鄭秀玲批評黃國昌只想擴權，漠視人民心聲，在第一會期屢屢咆哮下忙著擴權，最後大都被判違憲，藍白憤而癱瘓憲法法庭迄今，過去極力倡議的居住正義，全台30 年老屋高達500 萬戶，多數在雙北市，他有在監督改善？雙北供電不足，仰賴南電北送，雙北夏季日照時數和中南部相差無幾，他為了選雙北首長，刻意推動核三延役公投，罔顧高屏地區人民安危，卻不思如何改善北部綠電推動不力的問題。

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