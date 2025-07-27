列大罷免失利10大理由 趙少康：賴總統懸崖勒馬 停止823二次大罷免

前中廣董事長趙少康。（圖由趙少康辦公室提供）

2025/07/27 10:43

〔記者林欣漢／台北報導〕大罷免726投票最終以失敗告終，前中廣董事長趙少康今日列舉列大罷免失利10大理由，包括抗中保台效用遞減、藍白合作發揮效果等，並喊話總統賴清德「停止罷免，好好做事」，趙少康說，賴總統如果還有一點理智，還懂一點治國之道的話，就立刻停止823的二次大罷免。否則823一定會被選民再洗臉一次，民進黨一定會被選民再教訓一次，台灣民主會被國際再訕笑一次。

趙少康指出，726民進黨「用少數選票把多數選票當選的國民黨立委拉下馬」的奸計所以未能成功，有十個主要理由，包括抗中保台效用遞減、司法打壓引發反彈、藍白合作發揮效果、被罷立委將士用命、曹興誠嘴臉讓人厭惡、怕柯建銘當立院院長、賴清德一年毫無政績、關稅蓋牌造成疑慮、人民發洩集體怒氣、老天疼惜台灣給好天氣。

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趙少康表示，有8個立委「不贊成罷免」比當選票數還多，就知道民怨有多麽深，民氣有多麽高，罷免24名國民黨立委加民眾黨新竹市長高虹安的主戰場勝負已決，民進黨還是「見壞就收」吧，立即停止823的第二次大罷免，免得太難看。

趙少康說，之所以有第二次罷免，就是因為他們根本趕不上第一次的送件要求，至於為什麼後來能夠湊齊連署人數，也有各種傳言，連10%的二階連署都這麼吃力，更何況真刀真槍的823投票？就算賴清德、民進黨再怎麼使用各種資源投注在823想要大翻盤，但手腳已被台灣人民看穿，只不過是繼續勞師動眾、勞民傷財，引發更多民怨，比第一次輸的更慘而已。

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