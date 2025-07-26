大罷免是台灣新政治起點 郝明義：目前路程黑暗更要保持警戒

大塊文化董事長郝明義。（資料照）

2025/07/26 22:50

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免今天（26日）完成投開票，24件國民黨立委罷免案和新竹市長高虹安罷免案全部宣告失敗。不過，前總統府國策顧問、大塊文化董事長郝明義讚許，這次大罷免是一次真正超脫藍綠的公民行動，也是台灣新政治的新起點，「在新起點上，不必因為成果之一時不如意而喪氣。」

郝明義今晚在臉書發文，「感謝所有罷免公民團體的堅持。沒有他們，根本沒有這次行動。感謝所有志工的奉獻。尤其各地大量女性的參與，那麼冷靜地面對各種挑釁。感謝所有過去隱形人現身的勇氣。尤其許多正藍軍，還有許多各行各業願意讓大家看到他們身影的人。感謝所有奔波趕回來投票的人的決心。許多人花費的時間與金錢，令人驚嘆。感謝舉世無雙的接機超人的溫暖和創意。他們激發了一連串的回饋，足以寫成全球唯一的社會及政治運動的教材。」

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他接著寫道，「我們不只有了共同的努力方向和記憶，也有了相互了解和溝通的新方法，因此我們第一次看到中華民國國旗和台灣獨立旗可以同場並揚。這是一次真正超脫藍綠的公民行動，因此，這也是台灣新政治的新起點。在新起點上，不必因為成果之一時不如意而喪氣。最重要的是，有了新起點，我們就在新起點上繼續努力。目前的路程有些黑暗，正可以提醒我們更要保持警戒，更保持樂觀。因為護衛台灣是我們的責任，是我們的生活，也是我們的愉悅。」

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